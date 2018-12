Prezydent Duda polecił kontrowersyjny artykuł. Teraz przeprasza

„Bardzo dobry artykuł o emisji CO2 w UE. Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam”– napisał na Twitterze Andrzej Duda. Załączył też odnośnik do tekstu w serwisie salon24. Tam internauci mogli przeczytać dane opracowane przez Komisję Europejską, które świadczą o tym, że w ostatnich latach to Niemcy emitowały najwięcej dwutlenku węgla w całej Unii Europejskiej.

„Błąd”

Problem w tym, że pod tekstem znajdował się komentarz autora podpisanego jako Wilk Miejski. Anonimowy publicysta napisał m.in, że „unijnych biurokratów rozwściecza " idea Unii jako „konfederacji wolnych państw narodowych” . Stwierdził także, że nie mówi się o tym, iż ciepłem Ziemi rządzą cykle słoneczne, a efekt cieplarniany nie ma związku z emisją dwutlenku węgla. „Nie mówi się o tym, a po gebelsowsku wrzeszczy o” trucicielu Polsce „ i rzekomym światowym zagrożeniu, wyssanym z palca efekcie cieplarnianym” – argumentował autor. „Polska jest” chłopcem do bicia „ w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów” – dodał.

Prezydent po jakimś czasie zreflektował się i przyznał rację tym, „których oburzyła druga część artykułu zamieszczonego na portalu salon24.pl, który polecił” . „Był to błąd, wynikający z lektury pierwszej części tego artykułu. Nie podzielam poglądów i stylu wypowiedzi zawartej w 2 części. Błąd” – dodał Andrzej Duda.

Do sprawy w rozmowie z RMF FM odniósł się także Błażej Spychalski. Rzecznik prezydenta stwierdził, że artykuł odnosi się do tego, „że Polska jest częstokroć – i także przez Niemcy – przedstawiana jako największy truciciel, największy emitent CO2 w Europie” . – Niemcy emitują ponad 22 proc. ogólnoeuropejskiej emisji CO2. Polska – 8,5 proc. – ocenił rzecznik Andrzeja Dudy. I zauważył, że dwutlenek węgla jest też przydatny. – A jeżeli drzewa rosną, masa zielona rośnie, to co zużywa? Zużywa CO2. Bez CO2 nie ma życia na Ziemi. To nie ulega wątpliwości – podsumował.

