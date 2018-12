Banki zapowiedziały przerwy techniczne. Utrudnienia już w ten weekend

Jak podaje Radio Zet, przerwy techniczne zapowiedziały ING Bank Śląski oraz Credit Agricole. Prace serwisowe potrwają od soboty do niedzieli, chociaż przypadną na różne godziny. W przypadku pierwszej z placówek, od północy z soboty na niedzielę do godz. 1 nie będzie można płacić BLIK-iem. Podobnie będzie w przypadku usługi płatności internetowych, która będzie w tym czasie nieaktywna. Klienci nie przeprowadzą także przelewów oraz nie będą mogli aktywować kart. Jeśli ktoś planował w tym czasie korzystanie z konta, lepiej, by wypłacił wcześniej gotówkę.

Dłuższa przerwa w Credit Agricole

Nieco inaczej będzie wyglądała przerwa techniczna w banku Credit Agricole. Od godz. 22 w sobotę do godz. 13 w niedzielę nie będzie można korzystać z przelewów online oraz płatności BLIK-iem. Co więcej, nie będzie można zalogować się na swoje konto w e-banku oraz w aplikacji mobilnej. Pieniądze wpłacone w tym czasie we wpłatomatach zostaną zaksięgowane dopiero 9 grudnia po 13. Nie powinno być z kolei problemów z wypłacaniem gotówki z bankomatów oraz z płaceniem kartą.

Czytaj także:

Uwaga na SMS-y z promocją. To oszuści podszywający się pod Play