Robert Janowski ma problemy ze zdrowiem? „Byłem w szpitalu prawie dwa tygodnie”

Był gospodarz programu „Jaka to melodia” miał się pojawić na gali Lwice Biznesu. Robert Janowski został bowiem nominowany do nagrody Gwiazda o wielkim sercu. Na imprezie zastąpiła go żona Monika Janowska, która przekazała ze sceny, że prezenter nie był w stanie pojawić się na wydarzeniu, ponieważ musi wypoczywać. Te słowa wywołały falę spekulacji na temat stanu zdrowia Janowskiego.

Choć prezenter niechętnie dzieli się informacjami ze swojego życia prywatnego, tym razem zrobił wyjątek. Na swoim profilu na Instagramie były prowadzący „Jaka to melodia” przyznał, że faktycznie spędził dwa tygodnie w szpitalu. „Już w domu... Ufff! Ale od początku... Byłem w szpitalu prawie dwa tygodnie. Nie wrzucałem zdjęć z kroplówką, choć to bardzo modne ostatnio. Ech, nigdy za modą nie nadążałem. Bardzo dziękuje wszystkim, którzy wiedzieli, i nie wygadali” – napisał Janowski.

W dalszej części swojego wpisu prezenter podziękował za wsparcie i pochwalił się otrzymaniem nagrody za działalność charytatywną. „Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, ale nasza pomoc naprawdę nie dla statuetek. Serdecznie dziękuję za nominację, jednak [...] największe ukłony dla mojej żony. Przy niej i dzięki niej ja stałem się lepszym człowiekiem” – podkreślił.