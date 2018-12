Zagraniczna agencja napisała o koszulce Wałęsy. „Symbol walki politycznej w jego ojczyźnie”

W środę w Waszyngtonie odbyły się uroczystości pogrzebowe George'a H.W. Busha. Na ceremonii żałobnej byli obecni m.in. Lecha Wałęsa i Andrzej Duda, którzy wspólnie polecieli do Stanów Zjednoczonych. Już zdjęcia zrobione na pokładzie samolotu wzbudziły zainteresowanie dziennikarzy i internautów. Były prezydent udał się w podróż w koszulce z hasłem „Konstytucja”, którą od pewnego czasu zakłada przy każdej możliwej okazji. Spekulowano, czy Wałęsa założy podobny strój na pogrzeb byłego prezydenta USA. Polityk faktycznie wybrał taką koszulkę, a na nią ubrał czarną marynarkę. Wzbudziło to zainteresowanie zagranicznych serwisów.

Obrońcy i krytycy

Agencja Associated Press, z której depesz korzystają media na całym świecie, opublikowała artykuł zatytułowany „Lech Wałęsa ciągle walczy”. W tekście podkreślono, że lider antykomunistycznej „Solidarności” wystąpił na pogrzebie George'a H.W. Busha właśnie w koszulce z hasłem „Konstytucja”, która jest „symbolem walki politycznej w jego ojczyźnie, skierowanej przeciwko populistycznemu rządowi” .

AP przypomniała, że zarówno Wałęsa, jak i inne osoby krytykują PiS, odkąd partia doszła do władzy w 2015 roku, domagając się przede wszystkim zapewnienia niezależności sądownictwa. Autor tekstu podkreślił, że niektórzy rodacy byłego prezydenta skrytykowali go za założenie wspomnianej koszulki twierdząc, że powinien ubrać się w bardziej formalny strój, by w ten sposób okazać szacunek zmarłemu. Krytycy Wałęsy mieli twierdzić, że to nie czas i miejsce na przeprowadzanie politycznych demonstracji.

Z drugiej strony agencja zaznaczyła, że znaleźli się także obrońcy polityka. Ci z kolei mieli twierdzić, że Wałęsa zapracował na prawo robienia tego, czego zechce. Sam zainteresowany stwierdził, że koszulka była jego „osobistym pożegnaniem” Busha, który „walczył za wolność, walczył za prawdę i uczciwość” . – Dlatego kiedy mówię „żegnaj” chcę powiedzieć, że walka trwa, że zlekceważyliśmy demokrację w Polsce, pozwoliliśmy wygrać populistom i demagogom. I dzisiaj mamy kłopoty – powiedział były prezydent w rozmowie z reporterami po zakończonej ceremonii żałobnej.

