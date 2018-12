Kukiz o „wypożyczeniu” posła: Jeżeli chodzi o samą realizację tego „leasingu” to…

Odejście grupy posłów z klubu parlamentarnego Nowoczesnej oznacza, że partia od teraz będzie miała w Sejmie już tylko koło poselskie. Zgodnie z regulaminem, klub musi liczyć co najmniej 15 posłów, a formacja Katarzyny Lubnauer ma ich tylko 14. W podobnej sytuacji było jakiś czas temu Polskie Stronnictwo Ludowe, któremu pomogli politycy Unii Europejskich Demokratów. Na ratunek Nowoczesnej chciał ruszyć Paweł Kukiz, który podkreślił jednak, że „nie wynika to z jego sympatii do Nowoczesnej, a z niezgody na pazerność PO-PiS”.

– Była rozmowa dotycząca mojego wpisu na Facebooku, na tak samo luźnej zasadzie, jak ten wpis był luźny – powiedział Paweł Kukiz w rozmowie z portalem tvp.info. Przypomnijmy – Kukiz za pośrednictwem mediów społecznościowych zaproponował, że „pożyczy” Nowoczesnej jednego posła. – Określenie „rozmowy” w tym kontekście brzmi bardzo poważnie. Takich rozmów na poziomie sprawczym, prowadzących do ustalenia wzajemnych zobowiązań, warunków, nie było – dodał polityk. – Jeżeli chodzi o samą realizację tego „leasingu”, to nie wchodzi w rachubę, ponieważ nikt nie chce zostać „wyleasingowany” do Nowoczesnej – podsumował.

Wpis Pawła Kukiza na Facebooku

„Zastanawiam się, czy K'15 nie powinien pożyczyć Nowoczesnej jednego posła. Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie. Widzicie ten kanibalizm, tę zachłanność POPiS-u, cwaniactwo starych kumpli od czasów »okrągłego stolca«, którzy niewiele się od siebie różniąc udają różnice i »rywalizują« pomiędzy sobą tylko i wyłącznie o spółki skarbu państwa, apanaże i profity z tytułu sprawowania władzy, o dobrze płatną pracę dla swoich rodzin i partyjnych kumpli i nazywają to »demokratyczną rywalizacją dla dobra Obywateli«?” – napisał 5 grudnia 2018 roku Kukiz w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu polityk dodał, że „chciałby to zrobić, aby przez chwilę Schetyna nie chodził w glorii, że mu się po raz kolejny udało najeść do syta prawie za darmo”. Kilkanaście godzin później polityk dodał kolejny wpis, w którym stwierdził, że musiałby sam siebie „wypożyczyć”, ponieważ żaden z posłów ruchu nie jest zainteresowany pomocą Nowoczesnej. „Ale mam taką sugestię – niech Nowoczesna teraz wstąpi do Teraz! Dziś Mikołaja – zróbcie prezent Ryszardowi! Jest jaki jest ale przynajmniej weselej będzie w tym sejmowym Mordorze. Serio. No i Grzesiek lekkiej niestrawności by dostał po wczorajszej kolacji” – dodał Paweł Kukiz.

