Paweł Rabiej zrezygnował z pracy w komisji weryfikacyjnej. Kto go zastąpi?

W piątek 7 grudnia 2018 w programie rp.pl „Rzecz o polityce" Paweł Rabiej poinformował, że złożył rezygnację z pracy w komisji ds. reprywatyzacji. – Złożyłem wczoraj na ręce marszałka Kuchcińskiego rezygnację z prac w komisji. W komisji wiele się nauczyłem, natomiast teraz nadzoruję kwestie reprywatyzacji z punktu widzenia miasta – powiedział polityk.

Paweł Rabiej wskazał również osobę, która powinna zająć jego miejsce. – Chciałbym, żeby to była osoba, która zna Warszawę, zna sprawy reprywatyzacji. Będę rekomendował Sławomira Potapowicza – dodał. – Myślę, że będzie dobrym członkiem komisji, który ma do tego serce i wiedzę – zaznaczył. Paweł Rabiej został również zapytany, czy komisja weryfikacyjna jest potrzebna. – Niezaprzeczalnym dorobkiem komisji weryfikacyjnej jest to, że zwróciła uwagę i nagłośniła skutki błędnych decyzji reprywatyzacyjnych w Warszawie. Temu nikt nie zaprzeczy – powiedział polityk.

W listopadzie 2018 roku Paweł Rabiej został wiceprezydentem Warszawy. – Koncentruję się na tym, żeby wprowadzić takie standardy i procedury, żeby nigdy nie było już wątpliwości, co do decyzji (odmownych albo pozytywnych) wydawanych przez miasto – podsumował.

Czytaj także:

Paweł Rabiej ma być wiceprezydentem Warszawy. Kim jest ten polityk?