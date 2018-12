Lech Wałęsa: Mógłbym pomóc Dudzie, ale nie będę się narzucał

Były prezydent stwierdził, że „szkoda mu Andrzeja Dudy” . – Duda chciałby w USA istnieć, a tam go nikt nie zna. Próbował się z kimś poznać, być aktywny, ale tak się nie da. Jak Obama przechodził obok, to Duda szybko z ręką do niego. A Obama: „no, no, ja idę do Wałęsy” . Więc trochę mi go szkoda, bo to jednak prezydent Polski, jednak naród go wybrał. Przecież ja bym mu pomógł, mógłbym go z tymi ludźmi zapoznać, zrobić mu dobrą prasę. Ale przecież nie będę się mu narzucał – mówił.

Wałęsa pytany był o swoją koszulkę z napisem „Konstytucja” , którą miał na sobie podczas pogrzebu Busha. – Oni tam inaczej robią pogrzeby. Jest inna kultura. Starają się podnieść żałobników na duchu. Więc tam poza płaczem jest też śmiech. Każdy opowiada żarty i anegdoty o zmarłym. Śmiech, brawa! To jest inna kultura. Więc moje ubranie było tam odpowiednie – stwierdził.

Lech Wałęsa odniósł się też do przeprosin Jarosława Kaczyńskiego, jakie nakazał mu gdański sąd. – Ja nie mam taśmy z dowodem, że Jarosław kazał Lechowi lądować w Smoleńsku. Oni mają. Ale byłem prezydentem, więc wiem, jak to jest na pokładzie samolotu. Zawsze kapitan lotu melduje prezydentowi: „mamy problem, co robimy?” Tutaj było na sto procent podobnie. Więc pytali Kaczyńskiego, co robić. Mógł powiedzieć: „w imię odpowiedzialności zawracamy albo lądujemy gdzie indziej”. Ale tego nie powiedział – tłumaczył były prezydent.