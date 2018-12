Międzynarodowa akcja służb. 80 ton nielegalnych materiałów wybuchowych, 35 osób z zarzutami

Policjanci CBŚP ustalając strukturę grupy docierali do kolejnych członków i informacji, dokładnie je sprawdzając. Z ich analizy wynikało, że przestępczy proceder miał być prowadzony pod przykrywką legalnej działalności handlu wyrobami pirotechnicznymi, do którego dochodziło poprzez strony internetowe. Według śledczych lider rozdzielał zadania poszczególnym członkom grupy, utrzymując bezpośredni kontakt z kontrahentami. Prawdopodobnie także on zajmował się rozliczeniami finansowymi za przeprowadzone transakcje, a także legalizował środki finansowe pochodzące z czynów zabronionych. Z ustaleń wynikało, że zarobione w ten sposób pieniądze inwestowane były w luksusowe samochody oraz nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że polskie strony internetowe, na których oferowano wyroby pirotechniczne posiadały duplikaty przeznaczone wyłącznie dla klientów zagranicznych. Policjanci ustalili, że za pośrednictwem tych duplikatów odbywał się nielegalny handel materiałami wybuchowymi w postaci wyrobów pirotechnicznych klas F4, T2 i P2. Transakcje odbywały się bez koncesji zezwalającej na legalne wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie i transportowanie tych materiałów. Z ustaleń śledczych wynika, że towar głównie trafiał do Holandii, Niemiec oraz krajów skandynawskich.

Przesyłki z materiałami wybuchowymi

Równolegle do wątku związanego z obrotem materiałami wybuchowymi prowadzone są przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi czynności dotyczące prania pieniędzy i związane z tym uszczuplenia podatkowe.

Podczas wstępnych działań na terenie Polski policjanci CBŚP przejęli przesyłki, w których było przeszło 500 kg materiałów wybuchowych, w postaci wyrobów pirotechnicznych, w tym klas F4, T2 i P2. Dodatkowo na terenie Niemiec oraz Holandii miejscowa policja oraz służby celne ujawniły również przesyłki z materiałami wybuchowymi tych klas. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli przeszło 200 paczek.

Międzynarodowe ogromne uderzenie w grupę zostało przeprowadzone w listopadzie, kiedy to służby w Polsce i w Niemczech zatrzymały łącznie 35 podejrzanych.

Na terenie naszego kraju w działaniach było zaangażowanych ponad 350 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, SPAP KWP w Radomiu, BOA KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ci funkcjonariusze w województwie mazowieckim, śląskim i łódzkim zatrzymali 57 osób. Jedna osoba została zatrzymana w Niemczech, gdzie podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli materiały wybuchowe, w postaci wyrobów pirotechnicznych. Podczas akcji w Polsce zlikwidowano 5 magazynów, zabezpieczając około 80 ton materiałów wybuchowych w postaci koncesjonowanych wyrobów pirotechnicznych klasy F4/T2/P2, o przybliżonej wartości około 5 mln euro.

Zabezpieczono także dokumentację związaną z tym procederem oraz kilkadziesiąt telefonów komórkowych, komputery, laptopy, elektroniczne nośniki informacji oraz narkotyki. Zabezpieczone materiały stanowią teraz dowód w sprawie.

Zarzuty

Decyzją prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi Prokuratury Krajowej 35 zatrzymanym przedstawiono zarzuty, z czego 27 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna osoba dodatkowo usłyszała zarzut kierowania nią. Ponadto niektórzy z zatrzymanych są podejrzani m.in. o pranie pieniędzy, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz sprzedaży bez koncesji materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych o wysokiej sile rażenia (art. 36 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2017.290 j.t. z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym). Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd tymczasowo aresztował 9 podejrzanych, a 17 osób zostało objętych dozorami policyjnymi.

Policjanci CBŚP, przy wsparciu Europol-u, wspólnie z policją francuską i holenderską zabezpieczyli serwery informatyczne, na których znajdowały się informacje istotne dla sprawy oraz dowody świadczące o prowadzonym procederze przestępczym. Czynności procesowe na terenie tych państw realizowane były na podstawie wydanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. W Niemczech i Holandii zabezpieczono także kilkadziesiąt przesyłek z pirotechniką.

W ostatnich dniach przeprowadzono kolejną akcję, tym razem w Niemczech, gdzie równocześnie przeszukano domy u 50 osób, podejrzanych o zamawianie nielegalnych materiałów pirotechnicznych w polskich sklepach internetowych. Oprócz dużych ilości pirotechniki zabezpieczono również improwizowane urządzenia wybuchowe, broń palną i amunicję. W jednym przypadku konieczna była ewakuacja osób z kilku domów, aby zapewnić bezpieczne usunięcie materiałów pirotechnicznych i wybuchowych.