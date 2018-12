Nowy rozkład jazdy pociągów PKP wchodzi w życie. Sprawdź, co się zmieni

W niedzielę, 9 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów PKP. W komunikacie podkreślono, że już od października podróżni w aglomeracji warszawskiej korzystają z przebudowanych peronów na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska. Od niedzieli 9 grudnia czas przejazdu na trasie Poznań – Piła skróci się o ok. 15 min dla pociągów pośpiesznych. To efekt modernizacji linii na odcinku Oborniki Wielkopolskie – Piła. W Gorzowie Wielkopolskim postępuje modernizacja estakady kolejowej. Od niedzieli pociągi dojadą do Gorzowa Wielkopolskiego Wschodniego. Zakończona będzie zastępcza komunikacja autobusowa z Santoka do Gorzowa. Prace będą kontynuowane na odcinku Gorzów Wielkopolski – Gorzów Wielkopolski Wschodni.

Od 9 grudnia pojawią się także lepsze możliwości przejazdu pociągiem z Krakowa do Zakopanego. Po kilkumiesięcznej przerwie wracają pociągi na trasę Skawina – Sucha Beskidzka. Dla niektórych pociągów będzie jeszcze utrzymana komunikacja zastępcza. Od grudnia wróciły także pociągi na trasę Opole – Nysa. To efekt przebudowy torów i urządzeń na trasie Szydłów – Łambinowice. Pasażerowie mogą korzystać z nowych peronów m.in. w Opolu Chmielowicach, Komprachcicach, Tułowicach Niemodlińskich, Sowinie i Łambinowicach.

Ułatwienia dla niedowidzących

Informacje w języku Braille’a w tym roku umieszczono na 29 stacjach i przystankach m.in. Gorzów Wielkopolski Wschodni, Grybów, Nieszawa Waganiec, Włoszczowa Północ, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące łatwiej mogą poruszać się po obiektach i korzystać z kolei. Ponadto, stacje i przystanki przygotowywane są do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W nowym rozkładzie jazdy lepszy komfort obsługi podróżnych zapewnią przebudowane i zmodernizowane perony na stacjach i przystankach w różnych regionach kraju.

Nowe przystanki na popularnych trasach

Na północy zmienia się Szczecin Główny (zachodniopomorskie) i Gdańsk Główny (pomorskie). Na Śląsku lepsze warunki dla pasażerów przygotowano na stacji Jaworzno Szczakowa, a na Dolnym Śląsku w Świebodzicach, Jaworzynie Śląskiej i Kłodzku. Wygodniej do pociągów wsiądą podróżni na linii z Lublina do Stalowej Woli na odcinku od Lublina do Kraśnika i m.in. w Małaszewiczach na trasie Siedlce – Terespol (lubelskie). Wygodniejsze są przystanki w innych częściach Polski, m.in. Kaliska Kujawskie, Wiktorowo, Laskowice Pomorskie (kujawsko-pomorskie), Kraków Prokocim, Kraków Bieżanów, Kraków Mydlniki Wapiennik, Zabierzów (Małopolska).

W aglomeracji warszawskiej lepszy dostęp do kolei, poza zmodernizowanymi, zapewniają dwa nowe przystanki: Parzniew i Warszawa Koło (Mazowsze). W woj. lubuskim nowe perony dla podróżnych są na trasie między Drzeńskiem a Kostrzynem m.in. w Górzycy i Laskach Lubuskich. Wygodne podróże od sierpnia zapewnia nowy peron na stacji Opoczno Południe (łódzkie) na Centralnej Magistrali Kolejowej. W woj. świętokrzyskim pasażerowie pociągów regionalnych korzystają z nowych peronów m.in. w Starachowicach i Marcinkowie na trasie Starachowice Wschodnie – Skarżysko-Kamienna.

Na linii z Poznania do Piły obiekty służą mieszkańcom m.in. w Obornikach Wielkopolskich i Chodzieży (Wielkopolska). Olszyn Dajtki to nowy przystanek, który od 9 grudnia będzie służył mieszkańcom miasta. Od października pasażerowie korzystają ze zmodernizowanych peronów na trasie Olsztyn – Olsztynek m.in. Stawiguda i Gryźliny. Na Podkarpaciu od niedzieli nowe perony w Nizinach i Walawie będą dostępne dla podróżujących na trasie Rzeszów – Przemyśl. Na linii Opole – Nysa od grudnia są dostępne zmodernizowane perony na szlaku Szydłów – Łambinowice (opolskie).