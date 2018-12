Siostry Godlewskie zaskoczyły po raz kolejny. Jest nowa wersja „Pada śnieg”

Siostry Godlewskie po raz kolejny zaśpiewały przebój „Pada śnieg”. W ubiegłym roku dzięki nagraniu tego utworu zyskały popularność. Kobiety występują w skąpych biało-czerwonych strojach nawiązujących do ubrania świętego Mikołaja. W większości internautom to wykonanie nie przypadło do gustu. „Wytrwałam do końca, proszę o wielkie brawa”, „Wcześniej mnie to śmieszyło, teraz jest to już po prostu smutne”, „Potraficie sprawić, że nawet święta tracą na magii” – komentowano zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie.

Hymn w wykonaniu sióstr Godlewskich

W listopadzie pisaliśmy o tym, że siostry Godlewskie postanowiły włączyć się do obchodów 100-lecia polskiej niepodległości. Celebrytki opublikowały w sieci nagranie, na którym śpiewają polski hymn. Jak zapowiedziały na początku materiału, robią to „na prośbę pana prezydenta”.

Tym wykonaniem zainteresował się prezenter TVN Turbo, który poinformował za pośrednictwem Facebooka, że poprosił prawników, aby przyjrzeli się sprawie. Dziennikarz przytoczył art. 137 kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Internauci jednak zwrócili uwagę na fakt, że wersja zaśpiewana przez siostry Godlewskie wcale nie została pomylona, ponieważ takie słowa pojawiły się w rękopisie hymnu autorstwa Józefa Wybickiego.

