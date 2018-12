Oszustwo metodą „na policjanta”. Zatrzymano 42-letnią kobietę

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oraz z wydziału kryminalnego z Komisariatu I Policji w Gdańsku pracują nad rozpracowaniem grupy działającej metodą „na policjanta". Przestępcy, typując swoje ofiary z książek telefonicznych, wybierali imiona, które mogły wskazywać na to, że mają do czynienia z osobami w podeszłym wieku. Sprawcy, dzwoniąc, podawali się za oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji i informowali seniorów, że hakerzy próbują włamać się na ich konto lub o tym, że przestępcy planują na nich napad i w związku z tym oszczędności seniorów są zagrożone. Żeby uniknąć kradzieży, przestępcy kazali pokrzywdzonym pozostawiać pieniądze we wskazanych przez nich miejscach, a następnie je zabierali.

Działania, które podejmowali policjanci z Oruni doprowadziły do zatrzymania 42-latki. Z ustaleń wynika, że kobieta odbierała pieniądze na zlecenie grupy oszukującej starsze osoby metodą „na policjanta”. Śledczy twierdzą, że proceder miał swój początek na jednym z portali ogłoszeniowych.

Zatrzymana kobieta została doprowadzona przez policjantów do prokuratury. Usłyszała zarzuty dotyczące czterech oszustw na łączną kwotę ponad 150 tys. zł. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Policja ostrzega przed oszustami. „Nie ma ani zamówionego towaru, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy”