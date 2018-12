Wielkie zmiany w Ekstraklasie. Czego dotyczą?

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym przegłosowano dwie uchwały. Na ich podstawie od sezonu 2019/2020 został wprowadzony obowiązek wystawiania w składzie co najmniej jednego młodzieżowca. Dodatkowo zniesiono limit obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy mogą przebywać jednocześnie na boisku.

„Jedną z najistotniejszych zmian jest promowanie młodzieżowców. W rozgrywkach na szczeblu centralnym kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. Wedle uchwały, zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest piłkarz posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy” – napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej PZPN.

Gdy zawodnik młodzieżowy zostanie kontuzjowany i trener nie będzie miał możliwości zastąpienia go innym młodzieżowcem, zespół będzie zmuszony grać w zmniejszonym składzie. „W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców” – dodano.

Dodatkowo zniesiono limit obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, którzy mogą przebywać jednocześnie na boisku. „Limit dwóch piłkarzy spoza Unii Europejskiej w ekstraklasie obowiązuje od sezonu 2016/2017. Rok wcześniej mieliśmy okres przejściowy – na boisku jednocześnie mogło występować trzech takich zawodników. Na piątkowym posiedzeniu Zarządu PZPN limit obcokrajowców został zniesiony” – poinformowano.