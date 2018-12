Kinga Rusin krytykuje ministra. „Kolejny jaskrawy przykład buty władzy”

Kinga Rusin od wielu miesięcy zabiera głos w sprawie ochrony środowiska. Dziennikarka komentowała m.in. wycinkę w Puszczy Białowieskiej zarządzoną przez Jana Szyszko czy promowanie kosmetyków testowanych na zwierzętach przez Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Teraz dziennikarka postanowiła odnieść się do wywiadu, którego minister środowiska Henryk Kowalczyk udzielił TVP. Polityk stwierdził m.in. że producenci mięsa nie produkują gazów cieplarnianych, ponieważ człowiek tak samo jak było również oddycha. – Zwierzęta oddychają i wydzielają dwutlenek węgla, więc jakby tak myśląc logicznie i konsekwentnie – człowieka też należałoby zlikwidować, bo człowiek, jak oddycha emituje, dwutlenek węgla. Minister stwierdził poanadto, że za emisję dwutlenku węgla odpowiadają także gnijące drzewa w Puszczy Białowieskiej. – Obserwuje działania ekologów, takie, że mówią: proszę nie ruszać drzew w Puszczy Białowieskiej, niech one sobie tam leżą, umrą i zgniją. Właśnie podczas gnicia wydziela się metan i dwutlenek węgla, gazy cieplarniane – tłumaczył.

Słowa polityka oburzyły Kingę Rusin. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła wpis, w którym stwiedziła, że minister środowiska nie rozumie, iż istotą rezerwatów jest nieingerowanie w nie człowieka i nie wie, czym różni się emisja CO2 ludzi i bydła. „Bezczelnie drwi z naukowców-ekologów. Wyśmiewa tych, którzy walczą o to, co on konsekwentnie niszczy (wycinki w Puszczy). Kolejny jaskrawy przykład buty władzy, która ma w głębokim poważaniu dowody naukowców w kwestii katastrofalnych zmian klimatycznych. Idealnie wpisuje się za to w nostalgię po tradycyjnych żarówkach i miłość do węgla. Niekompetencja i arogancja ministra w tak ważnym dla nas obszarze, lekceważenie swoich statutowych obowiązków, do których należy ochrona rezerwatów, robienie żartów z ludzi walczących o ochronę środowiska to skandal” – napisała gwiazda TVN.