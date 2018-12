Słowa Ziobry o pobiciu byłego wiceszefa KNF oburzyły polityków PO. „Takiego chamstwa i bezczelności dawno nie słyszałem”

– Być może Wojciech Kwaśniak został zaatakowany, bo Komisja Nadzoru Finansowego przez lata rozzuchwalała przestępców – stwierdził prokurator generalny w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie Telewizji Polskiej. W podobnym tonie wypowiedział się w Kawie na ławę w TVN wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. – Fakty są takie, że SKOK Wołomin, do kiedy był pod nadzorem kasy krajowej SKOK, to zaledwie kilka procent to były tzw. złe pożyczki. Dopiero, kiedy przechodzi pod nadzór Platformy Obywatelskiej, KNF itd. masowo są wyprowadzane pieniądze. 93 proc. tzw. złych pożyczek. Jakimś dziwnym przypadkiem, kiedy jest senator PiS, boją się kraść, a kiedy jest Platforma, kradną na potęgę – powiedział.

Posłowie PO oburzeni

Słowa polityków Zjednoczonej Prawicy wywołały kontrowersje. – Zakładałem, że Zbigniew Ziobro wczoraj chlapnął, ale po tym co słyszę, to rozumiem, że to jest linia polityczna PiS. Takiego chamstwa i bezczelności dawno nie słyszałem to, że wy możecie spojrzeć w lustro – pan, Ziobro czy Święczkowski – to jest coś dla mnie niewiarygodnego – powiedział Sławomir Neumann. Polityk PO dodał, że to PiS przez trzy lata blokował przejęcie przez KNF nadzoru nad SKOK-ami. – Robił to świętej pamięci Lech Kaczyński, odsyłając do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, którą przyjęliśmy w Sejmie, pomagał mu, pisząc opinię Andrzej Duda – podkreślił.

Tomasz Siemoniak ocenił na swoim profilu na Twitterze, że „jest to niesłychana sytuacja nawet jak na PiS, ponieważ Zbigniew Ziobro usprawiedliwił bandytów”. Marcin Kierwiński odnosząc się do słów Zbigniewa Ziobry o konieczności zbadania kwestii kontroli prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego nad SKOK-iem Wołomin zastanawiał się, „czy w ramach tego badania Ziobro zajmie się tym dlaczego jego koledzy z PiS dbali o to aby SKOKi były poza jakimkolwiek zewnętrznym nadzorem”. „To dopiero rozzuchwalało przestępców” – skomentował Poseł PO Arkadiusz Myrcha nazwał ministra Ziobrę człowiekiem „bez honoru, sumienia i zwykłej ludzkiej przyzwoitości”.

Zatrzymania

Agenci CBA ze Szczecina na polecenie szczecińskiej prokuratury zatrzymali siedem osób – byłych wysokich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i byłego Przewodniczącego tej instytucji z lat 2011-2016. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin w latach 2012-2014 r. Z informacji przekazanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wynika, że do zatrzymań doszło w Warszawie oraz w miejscowościach podwarszawskich. Szczecińska Prokuratura Regionalna zwolniła zatrzymanych w czwartek byłego szefa KNF Andrzeja J., jego zastępcę Wojciecha Kwaśniaka i 5 urzędników za poręczeniem majątkowym.