Awaria w popularnym banku. Nie działa aplikacja mobilna oraz bankowość internetowa

Jak podaje serwis gazeta.pl, awaria w Banku Millennium została zauważona w poniedziałek rano. Klienci zgłaszają problemy z dostępem do bankowości internetowej oraz z działaniem aplikacji mobilnej. Potwierdza to serwis Down Detector, w którym w ostatnich godzinach pojawiło się bardzo dużo zgłoszeń od użytkowników na temat kłopotów z funkcjonowaniem usług banku.

„Chwilowe problemy komunikacyjne”

W przypadku logowania się do aplikacji mobilnej, na klientów czeka komunikat: „Połączenie jest niedostępne lub niemożliwe. Spróbuj ponownie później” . Jeden z użytkowników Twittera poinformował, że nawet po zalogowaniu do konta nie może zrobić przelewu. Problem pojawia się także przy próbie doładowania telefonu.

Placówka wydała już oświadczenie w sprawie awarii. „Informujemy, że w aplikacji mobilnej mogą występować chwilowe problemy komunikacyjne. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu” – czytamy na twitterowym koncie Banku Millennium.

