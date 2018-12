Podkarpacie. Bili powrozem na wpół żywego konia. Zwierzę padło z wycieńczenia

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 2, na terenie stacji paliw w miejscowości Zboiska na Podkarpaciu. Policjanci zostali poinformowani o mężczyznach, którzy biją powrozem leżącego na parkingu konia. Zwierzę było skrajnie wycieńczone i nie mogło o własnych siłach wejść do zaparkowanego obok pojazdu. Mężczyźni, zadając uderzenia powrozem, starali się zmusić na wpół żywe zwierzę do wejścia na platformę stojącego obok samochodu. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że wewnątrz zaparkowanego iveco znajdowało się pięć innych koni. Konie przewożone były w ekstremalnie trudnych dla nich warunkach, były ściśnięte i wiązane metalowymi łańcuchami. Pojazd, wewnątrz którego się znajdowały, nie był przystosowany do transportu takiej ilości zwierząt, nie było w nim urządzeń do pojenia i karmienia przewożonych koni, a niewielka przestrzeń utrudniała dostateczną wymianę powietrza.

Policjanci wezwali na miejsce powiatowego lekarza weterynarii, który stwierdził wycieńczenie wszystkich przewożonych koni. Zwierzę, które chwilę wcześniej było bite powrozem - pomimo zaaplikowania leków - padło. Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii w wieku 33 i 39 lat. Mężczyźni twierdzili, że transportują zwierzęta z Rumunii w okolice Kielc. Nie posiadali jednak wymaganych przepisami prawa dokumentów uprawniających do przewozu zwierząt po terytorium Polski.

Mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad przewożonymi przez siebie końmi oraz naruszenie przepisów dot. transportu zwierząt. Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.