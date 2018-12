Grzegorz Schetyna spotka się z Georgette Mosbacher. Z inicjatywy ambasador USA

Grzegorz Schetyna zapowiedział, że 11 grudnia spotka się z ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher, o czym poinformował w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”. – Widzimy się w budynku Sejmu z inicjatywy Georgette Mosbacher – powiedział. Polityk został zapytany, czy spotkanie odbędzie się w większym gronie. – Nie, to będzie nasze spotkanie, ambasador USA i przewodniczącego PO, szefa komisji spraw zagranicznych – stwierdził.

Schetyna opowiedział, jakie kwestie zostaną poruszone na planowanym spotkaniu. – To przede wszystkim kwestia relacji polsko-amerykańskich. One są zawsze w tych rozmowach najważniejsze. Kwestia naszego bezpieczeństwa, wspólnej aktywności w NATO, ale też tego wszystkiego, co w moim przekonaniu złego stało się w ostatnich czasach – powiedział Grzegorz Schetyna. – To jest kwestia listu ambasador Mosbacher w sprawie ingerencji w rynek mediów, walki z prywatnymi mediami prowadzonej przez rząd i bardzo stanowczego weta w tej sprawie – opisywał. – Działania są ponad standardowe, bo Stany Zjednoczone – nasz sojusznik, strategiczny partner, przyjaciel w bardzo wyraźny sposób traktuje trójpodział władzy. Wolność mediów to coś świętego w kulturze amerykańskiej, w kulturze wolnego świata – dodał.