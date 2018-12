Stypendia od LOTTO na 100-lecie niepodległości. Premier gościem gali

Gościem uroczystej gali programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego był premier Mateusz Morawiecki. Gratulując stypendystom, szef rządu wyraził nadzieję, że niezależnie od tego, jaką drogę życiową obiorą, zawsze będą mieli Polskę w sercu, tak jak patroni programu stypendialnego: Halina Konopacka i Ignacy Matuszewski. – Mieli pewną charakterystyczną cechę, która jest też i waszą cechą, a mianowicie wszechstronność, głód wiedzy, dążenie do osiągania kolejnych szczebli, kolejnych etapów życia, twórczości, kreatywności i przedsiębiorczości – wskazał Morawiecki. – Nie byłoby polskiej niepodległości, gdyby nie wielki wysiłek społeczników, literatów, sportowców czy artystów. To piękna droga do wolności, której wtedy doświadczyliśmy – podkreślił premier.

Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uhonorowali 100 wyjątkowych studentów stypendiami na łączną kwotę 1,5 mln zł. Program skierowany jest do studentów, którzy m.in osiągają dobre wyniki w nauce, osiągają sukcesy sportowe lub artystyczne, podejmują dodatkową aktywność w zakresie nauk ścisłych lub humanistycznych, oraz angażują się społecznie. W ramach programu przyznawane jest roczne stypendium, wynoszące 1250 zł brutto miesięcznie.

– W sposób konstruktywny chcieliśmy uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę?? Cały czas potrzebujemy elit, które poszerzają swoje horyzonty. Stąd pomysł na program wsparcia setki młodych zdolnych studentów – powiedziała podczas gali Eliza Dzwonkiewicz, prezes Fundacji LOTTO.