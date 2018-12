„Żadna z tych spraw nie została dotąd rozwiązana”. Timmermans nie wycofa skargi na Polskę

– Przedstawię jedynie ocenę sytuacji i to, w jakim punkcie jesteśmy teraz. Przy okazji, to prawo nie jest jeszcze egzekwowane, ponieważ pan prezydent Andrzej Duda dotąd go nie podpisał – zauważył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odnosząc się do siódmej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w której przywrócono do orzekania sędziów wcześniej przeniesionych w stan spoczynku przez przyjęte w pierwotnej wersji ustawy obniżenie wieku emerytalnego.

Timmermans dodał, że jeśli Andrzej Duda podpiszę ustawę, będzie się z tego cieszył. – To powinno być normalne, że każdy kraj członkowski wdraża orzeczenia TSUE – dodał unijny urzędnik. Zastrzegł jednak, że „jest wiele kwestii w ramach art. 7, które muszą być rozwiązane. Żadna z tych spraw nie została dotąd rozwiązana”.