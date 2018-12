Cimoszewicz: Jestem gotów kandydować ze wspólnej listy opozycji do PE

Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że opozycja powinna „zawiązać bliską współpracę”. – Nie mam najmniejszych wątpliwości ze swoim 30-letnim doświadczeniem politycznym, że opozycja powinna rozsądnie, zgodnie, bez emocji zawiązać bliską współpracę w sprawach najważniejszych – w sprawach Europy i w sprawach praworządności w Polsce – stwierdził w programie „Tłit”. – Powinna mieć zdolność hierarchizowania kwestii, spraw, problemów. Jeżeli rywalizuje, jeżeli się rozpada, jeżeli sprawy wewnętrzne dominują – to jest źle – diagnozował polityk.

Włodzimierz Cimoszewicz został również zapytany, czy uważa, że powstanie jedna, wspólna lista opozycji do PE. – Ciągle wierzę we wspólną listę do Parlamentu Europejskiego. Jeśli będzie, jestem gotów ją poprzeć. Najbardziej aktywnie, jak tylko można, czyli także kandydując – zadeklarował. – Zobaczymy. Chyba jest mniej wątpliwości, co do tego w największej formacji opozycyjnej – Platformie Obywatelskiej, a „maluchy” zaczynają kręcić – dodał.