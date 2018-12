Stworzył piosenkę „Jesteśmy na wczasach” i wiele innych przebojów. Janusz Sent nie żyje

Informację o śmierci artysty przekazano na facebookowym koncie fanów Wojciecha Młynarskiego. „Dzisiaj rano zmarł Janusz Sent. Jeden z największych przyjaciół, genialny kompozytor oraz pianista. Nie mamy słów. Bardzo, bardzo smutno” – napisano. Twórca miał 82 lata.

Piosenki i nagrody

Janusz Sent pochodził ze Świętochłowic, a średnią szkołę muzyczną ukończył w Warszawie. W stolicy uczęszczał także do Wyższej Szkoły Muzycznej. Jego debiut nastąpił w 1956 roku, kiedy do wystąpił jako akompaniator w radiowej audycji „Muzyka i Aktualności”. Akompaniował także artystom kabaretowym, był również kierownikiem muzycznym w teatrach Komedia i Buffo. Współtworzył z artystami takimi jak Wojciech Młynarski, Bohdan Łazuka, Jerzy Połomski, Sława Przybylska, Irena Santor czy Violetta Villas.