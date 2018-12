Sędziowie TK piszą do Julii Przyłębskiej. Chodzi o wybór składów orzeczniczych

Jak podaje onet.pl, siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego napisało pismo do Julii Przyłębskiej. „W związku z odmową załączenia uwag części sędziów Trybunału Konstytucyjnego do »Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku« oraz ignorowaniem kilku wniosków sędziów konstytucyjnych o zmianę sposobów wyznaczania składów orzekających Trybunału, wobec stwierdzenia niezgodnego z ustawą ich wyznaczenia, wnosimy o opublikowanie niniejszego stanowiska wraz z załącznikami na stronie internetowej Trybunału oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, I Prezes SN, Prezesowi NSA oraz prezesowi TSUE" – napisano.

Sędziowie w dokumencie skierowanym do Julii Przyłębskiej informowali, że już w kwietniu ubiegłego roku zwracali uwagę na to, że ich zdaniem „składy sędziowskie Trybunału Konstytucyjnego kształtowane są w sposób arbitralny”. Wskazywali na zależność między wyznaczaniem sędziów, a gwarancją bezstronnego rozpoznawania spraw. „Uregulowanie w ustawie zasad wyznaczania sędziów do składów orzekających wskazuje, że nie jest to czynność o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu. Stanowi ona jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznawania sprawy przez TK” – dodano w piśmie do Julii Przyłębskiej.

Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego informowało również, jak zgodnie z ustawą powinno odbywać się wyznaczanie składów orzekających. Zadaniem prezes TK jest wskazywanie „sędziów według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału”. Z ustawy wynika „adresowany do Prezesa Trybunału nakaz przydzielania spraw kolejno sędziom znajdującym się na uporządkowanej alfabetycznie liście. Sztywna reguła przydziału może być modyfikowana ze względu na okoliczności przewidziane w ustawie" – twierdzą sędziowie.

Sędziowie w opublikowanym piśmie przytoczyli konkretne przypadki, które ich zdaniem świadczą o tym, że działania prezes Julii Przyłębskiej nie były zgodne z ustawą. Jak twierdzą, występuje „rażąca dysproporcja” w sprawach rozpatrywanych przez konkretnych sędziów.

Pismo skierowane do Julii Przyłębskiej podpisali: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz, Marek Zubik.

