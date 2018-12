NA ŻYWO: Debata nad wnioskiem premiera Morawieckiego o wotum zaufania dla rządu

17:12 Na mównicy występuje Mateusz Morawiecki. - Polska jest jednym z krajów, w których przemocy wobec kobiet jest najmniej. Będziemy z nią walczyć i po to są zmiany w kodeksie karnym - podkreślił premier. 16:50 Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się o 17:45. 16:44 - Czy została zidentyfikowana przyczyna różnic wynagrodzeń pracowników w Polsce i za granicą? - zapytał Marek Jakubiak. 16:42 - Czy po tym czasie, po rozmowach i dyskusjach nie odnosi pan wrażenia, że pana życzenia były życzeniami złudnymi? - zapytał Piotr Kaleta. Poseł PiS ma na myśli słowa premiera o tym, że chciałby, by opozycja była "mądra i logiczna". 16:39 - Chciałabym zapytać o działania antykorupcyjne związane z refundacją lekową - stwierdziła Elżbieta Radziszewska z PO-KO. 16:35 Artur Dunin mówi o "Himalajach hipokryzji" w kontekście wystąpienia premiera. Poseł PO-KO mówi o błędach w reformie edukacji podkreślając, że Mateusz Morawiecki nie powinien dziękować w przemówieniu Annie Zalewskiej. 16:32 - Panie premierze, dzisiejszym wystąpieniem udowodnił pan, że nie ma pan bladego pojęcia o tym, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości - stwierdził Arkadiusz Myrcha. - Mówi pan o niezależności sędziów? To brzmi jak ponury żart - dodał poseł PO-KO. 16:30 - Jak można ufać człowiekowi, który kłamie, by osiągnąć doraźne cele polityczne? Jak można ufać człowiekowi, który źle życzy drugiemu i cieszy się z czyjegoś nieszczęścia? - zapytał Marek Krząkała z PO-KO. 16:27 - Jak Polacy mają uwierzyć dzisiaj w pańskie słowa, podczas gdy rok temu pan mówił, że chcecie poprawić życie Polaków? - zapytał Paweł Bańkowski. Poseł PO-KO zapytał o to, kto kłamie: Mateusz Morawiecki, czy minister Tchórzewski, który zapowiedział podwyżkę cen energii. 16:22 - Czas z tego raju opisywanego przez premiera wrócić na ziemię. Rzeczywistość wygląda w taki sposób, że rozumiem, że dzisiaj rolnicy z radości wyszli na A2 - stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz. - PiS-owska Polska to kraj, który zmierza do wyjścia z Unii Europejskiej - dodała posłanka PO-KO. 16:20 Andrzej Halicki zwrócił uwagę na to, że premier podczas wystąpienia nie wspomniał o Zbigniewie Ziobro. - To, co zrobił z prokuraturą, tego nie robili nawet komuniści - dodał poseł PO-KO. Mateusz Morawiecki wrócił już na salę. 16:19 Magdalena Ewa Marek wychodzi na mównicę, ale nie ma komu zadać pytania, ponieważ premier Morawiecki jeszcze nie wrócił na salę. 16:17 Za chwilę zostanie wznowione zadawanie pytań. A tak przemawiał Cezary Tomczyk:

https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1072870384356085760 16:00 Zarządzono 10 minut przerwy. 15:57 - My wiemy, że PiS ciągle trwa w konflikcie z Unią Europejską - stwierdził Cezary Grabarczyk. - W rankingu demokracji Polska spadła na dno - dodał poseł PO. 15:52 - Nie mówił pan wiele o opiece zdrowotnej - powiedział do premiera Rajmund Miller. - Czy pan wie o tym, że w 2017 roku od 26 lat zmarło najwięcej Polaków? - dodał poseł PO. 15:48 - Osłabiliście siły zbrojne. Wstrzymaliście pozyskiwanie sprzętu, nie ma nowych śmigłowców, nie ma okrętów podwodnych - stwierdził Czesław Mroczek z PO. 15:43 Alicja Chybicka pyta z kolei o służbę zdrowia. - Kolejki jak były, tak są, szpitale się zadłużają - zauważyła posłanka PO-KO. - Potrzebne są większe środki - dodała. 15:39 - Jak wygląda współpraca z polskimi europosłami, zwłaszcza tymi, którzy są odpowiedzialni za konstruowanie budżetu? - zapytał Kazimierz Plocke. - Dlaczego dopuścił pan do tego, żeby polski koncern przemysłowy nie skorzystał z prawa pierwokupu akcji? - dodał poseł PO-KO. 15:32 - Jakie działania podejmie pan premier wraz ze swoim rządem, by przekonywać inne państwa do prowadzenia twardej polityki wobec Rosji? - zapytała Krystyna Wróblewska z PiS. 15:28 - Chciałam spytać o Centralny Port Komunikacyjny, jako wielką szansę rozwojową. Jakie działania podejmie rząd w najbliższym czasie w tej sprawie? - zapytała Anna Sobecka z PiS. 15:25 - PO miało zamiar przyjmować migrantów, muzułmanów w nieograniczonej ilości. Jak rząd polski ma zamiar się odnosić do przymusowego przydzielania migrantów? Ja się ich boję, moi wyborcy się ich boją - stwierdziła Krystyna Pawłowicz. 15:24 - Tego się nie dało słuchać. Przypominał pan Samochwałę z wiersza Jana Brzechwy - stwierdził Michał Szczerba z PO-KO o wystąpieniu premiera. 15:23 Poseł Józef Lassota wręczył premierowi małe lusterko, by mógł na siebie co jakiś czas spoglądać. Fragment wystąpienia Moniki Rosy:

https://twitter.com/Nowoczesna/status/1072857931853545474 15:14 - Skąd to lekceważenie Sejmu? Uważam, że pana wystąpienie pokazało, że się pan kompletnie do niego nie przygotował - stwierdził Ireneusz Raś. Wystąpienie posła PO-KO było zakłócane przez parlamentarzystów PiS, którzy wołali, że Mateusz Morawiecki "nie czytał z kartki". Na mównicy pojawiają się także posłowie Nowoczesnej:

https://twitter.com/Nowoczesna/status/1072855605528969216 15:10 - Kiedy pan ostatni raz rozmawiał z rodzicami dzieci w klasach ósmych czy siódmych? Kiedy ostatni raz rozmawiał pan z nauczycielami? - dopytywała Krystyna Szumilas z PO-KO. 15:04 Ryszard Wilczyński pytał z kolei o koszty programu 500 plus. Porównał do tego koszt urodzeń z programu in vitro stwierdzając, że ten drugi jest o wiele niższy. https://twitter.com/nowePSL/status/1072852872885428226 14:58 - Panie premierze, chciałam zapytać: Gdzie jest te 106 mld, które obiecał pan Polakom na walkę ze smogiem? - zapytała Gabriela Lenartowicz. - Nie godzi się premierowi polskiego rządu oszukiwać Polaków, tych, którzy umierają z powodu smogu - dodała posłanka PO-KO. 14:54 - PO rzeczywiście zamroziła kwotę wolną od podatku, ale wy posunęliście się jeszcze dalej. Część Polaków w ogóle nie ma żadnej kwoty wolnej od podatku. Dlaczego? - zapytał Błażej Parda z Kukiz'15. Na mównicy pojawiła się także Genowefa Tokarska:

https://twitter.com/nowePSL/status/1072850891819110401 14:50 - Panie premierze, dlaczego nie zająknął się pan o podwójnym roczniku licealnym? - zapytała Kinga Gajewska. - Dlaczego pan nie powiedział o tym, że zamykacie dzieci niepełnosprawne w domach, nie pozwalacie im chodzić do szkoły? - dopytywała posłanka PO-KO. 14:48 - Jakość waszych rządów najlepiej określa wysokość kwoty wolnej od podatku - zauważył Paweł Szramka. - Chcieliśmy obniżyć ją posłom do takiej kwoty, jaką płacą obywatele. Czy będzie rządzić PiS czy będzie PO-KO, to w Polsce nie będzie spoko - rymował poseł Kukiz'15. Paweł Bejda poruszył temat śmigłowców:

https://twitter.com/nowePSL/status/1072848012420902912 14:41 - Panie premierze, Salvador Dali był słynnym przedstawicielem surrealizmu w sztuce. Pan będzie słynny jako przedstawiciel surrealizmu politycznego - stwierdził Tomasz Cimoszewicz. - Chwali pan ministra rolnictwa, to dlaczego dzisiaj rolnicy blokują ważną autostradę jaką jest A2? - dopytał poseł PO-KO. 14:38 - Panie premierze, ciężko mi dać panu dozę zaufania, ale spróbuję, jeżeli odpowie pan na moje pytanie. Czy kolejne stanowiska w pana rządzie też będą dziedziczone? - zapytał Maciej Masłowski z Kukiz'15. - Co z kwestią kwoty wolnej od podatku? - dodał. 14:35 - Panie premierze, dziś mówił pan o godnym życiu. Całkiem niedawno mówił pan o tym, żeby ludzie "zachrzaniali za miskę ryżu". Kiedy pan kłamał: dziś czy wtedy? - dopytywał Krystian Jarubas z PSL. 14:33 - Wie pan dlaczego dzisiaj odbył się protest na A2? - zapytał Norbert Kaczmarczyk. Poseł Kukiz'15 stwierdził, że resort nie chciał rozmawiać z rolnikami. 14:32 Pytania zadawał także poseł PSL:

https://twitter.com/nowePSL/status/1072844425171222528 14:31 https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1072845644073762817 14:31 - Dlaczego ciągle ofiary muszą opuszczać swój dom, a sprawcy są bezkarni? - dopytywała Monika Rosa. Posłanka Nowoczesnej pytała także o poprawę sprawności funkcjonowania Niebieskiej Karty. https://twitter.com/Nowoczesna/status/1072845925134069761 14:29 - Dlaczego dzisiejsza debata? To jest rozpaczliwa próba odwrócenia uwagi od wielkich afer - powiedział Jakub Rutnicki. Poseł PO-KO przypomniał m.in. o sprawie KNF. 14:27 Krzysztof Mieszkowski mówił z kolei o tym, że wystąpienie premiera było "kwintesencją postprawdy". - To nie przystoi powadze funkcji premiera - dodał poseł Nowoczesnej. 14:26 - Jak my, posłowie, jak Polacy mają panu zaufać w sytuacji, w której ciągle podnosicie podatki? - pytał Paweł Grabowski. - Ustawa prawo o ruchu drogowym przez kilka miesięcy była tak konsultowana, że w końcu żeście tych przedsiębiorców wyrolowali - dodał poseł Kukiz'15. 14:23 - Panie premierze, bogate państwo to bogate społeczeństwo. Cieszy mnie, że panu i całemu rządowi PiS udało się praktycznie zlikwidować bezrobocie. Cieszy mnie bardzo, że jesteśmy wzorem dla całego świata w dążeniu do tego, że dochody na jednego mieszkańca tak bardzo rosną - podkreślił Waldemar Olejniczak z PiS. - Co z grupą najmniej zarabiających? - dopytywał poseł. 14:22 Joanna Schmidt z "Teraz" zwróciła uwagę na to, że smog jest przyczyną śmierci wśród Polaków, a premier Morawiecki mówił o tym, że "Polska węglem stoi". Posłanka mówiła także o reformie Anny Zalewskiej, która jest "klapą". 14:17 - Panie premierze, czy pan wie na czym polega różnica między prawdą a nieprawdą? Pan premier był uprzejmy przypomnieć, że najpierw Donald Tusk a później Ewa Kopacz zawalili negocjacje z handlem emisjami - stwierdził Grzegorz Długi. Poseł Kukiz'15 stwierdził, że "ten rząd nie różni się od poprzednich". 14:14 - 82 proc. społeczeństwa chce reformy wymiaru sprawiedliwości. Rząd mimo upływu trzech lat nie ma pomysłu na systemową reformę, średni czas oczekiwania wydłuża się - zauważyła Barbara Dolniak. Posłanka Nowoczesnej poprosiła premiera o wskazanie konkretnego przepisu, który usprawni pracę sądów. 14:12 Tomasz Jaskóła mówił o stwardnieniu rozsianym. Pytał, czy lek Spinraza będzie w pełni refundowany. - Koszt leczenie to 90 tys. euro. Czy pan premier zrobi coś dla tych ludzi? - dodał poseł Kukiz'15. 14:10 - Premier Morawiecki powiedział, że nie będzie podwyżek cen energii. Jak to ma się do podwyżki dla warszawskich tramwajów i metra? - pytał Cezary Tomczyk z PO-KO. - Rośnie import rosyjskiego węgla - dodał. 14:08 Czy do pana dotarło panie Morawiecki, że w czasie wojny Węgry były sojusznikiem Hitlera? - mówił Stefan Niesiołowski. Jego wystąpienie spotkało się z żywą reakcją posłów. 14:07 Dramatyczny brak wiarygodności. Ludzie w regionie zobaczyli, że pan skłamał. Panie premierze, trzeba ten błąd naprawić - Tomasz Piotr Nowak z PO-KO. 14:04 Pan jest politykiem, a nie menedżerem. Kto zarządza krajem? - zapytał Paweł Pudłowski z Nowoczesnej. 14:03 Piotr Apel z Kukiz'15 pytał z kolei, czy "rząd PiS pokaże, że jest zainteresowany oczyszczeniem również własnych szeregów z nepotyzmu i kumoterstwa?". 14:02 - Dlaczego nie zatrzymał pan realizacji planu Zdzisława? To pierwsza afera, która nie została zatrzymana, ani wyjaśniana. To pan za to odpowiada - zapytał Jarosław Urbaniak z PO-KO. 14:01 Na mównicy wystąpiła także Anna Milczanowska. - Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy podważające efekt uszczelnienia luki VAT. Pytanie, jak to jest z tą luką VAT? Jest czy jej nie ma? - zapytała posłanka PiS. 13:55 - Globalne korporacje osiągają w Polsce wielkie zyski i płacą małe podatki. Powstała legislacja, żeby to ukrócić, ale podobno nastąpiła interwencja ambasador USA w tej sprawie. Czy to prawda? - pyta Robert Winnicki, poseł niezależny. 13:53 - Zastanawiałem się rano, co pan będzie robił, gdy pan odejdzie z polityki, ale po konwencji pańskiego wystąpienia wiem, że wiele ofert z kabaretów pan dostanie - mówi Marek Sawicki z PSL. 13:51 - Dlaczego skoro jest tak dobrze, to panuje drożyzna? Kiedy spadają ceny baryłki ropy, ceny paliwa stoją na ekstremalnie wysokim poziomie - Krzysztof Truskolaski, PO-KO. 13:49 - Dlaczego najbardziej wolnościowy rząd w III RP wprowadził tyle podatków i opłat? Dlaczego dolewa pan kisielu do życia polskich przedsiębiorców pyta - Jakub Kulesza, koło Wolni i Solidarni. 13:46 - 11 listopada stanął pan ramię w ramię z radykalnymi prawicowcami i faszystami. Pana twarde dane okazały się twardym kłamstwem w kampanii wyborczej. Nie miał pan odwagi sprostować swoich kłamstw, zasłonił się pan kobietą, więc dodatkowo jest pan tchórzem - stwierdza posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Teraz. 13:44 - Jak mamy panu uwierzyć, kiedy nie dotrzymuje pan swojego programu. Miało nie być podwyżki cen paliw, a była o 1 groszy. Tak samo podwyżka cen energii, ścieków i wody - mówi Łukasz Rzepecki z Kukiz' 15. 13:42 Grzegorz Furgo z PO-KO mówi, że ludzie oczekują wyjaśnienia afer. - Ten kto, manipuluje faktami, a pan to robi, jest człowiekiem podstępnym. To manipulator, pan jest manipulatorem - tłumaczy 13:40 Sylwester Tułajew z PiS chwali Morawieckiego za podejście do Polski wschodniej. 13:38 - To propaganda sukcesu, nie mówicie o tym, że nie zbudowaliście mieszkań, że dług publiczny wzrósł. Dlaczego nie wymusił pan dymisji na prezesie NBP, dlaczego nie zdymisjonował pan ministra Ziobry? - pyta Ryszard Petru. 13:36 -O 60 proc. wzrosły koszty utrzymania rodzin. Rydzyk plus, smog plus, ASF plus, szkoła minus, inwestycje minus, do tego widmo polexitu. Potykacie się o własne nogi, to wasz koniec - ocenia Katarzyna Lubnauer 13:34 - Pan cały jest jak z Barei. Fundamentem waszej władzy jest kłamstwo. One dotyczą chęci współpracy, odrzucacie prospołeczne projekty w pierwszym czytaniu. Nie chciał pan pojechać dzisiaj do rolników - mówi szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. 13:32 - Dlaczego rząd nie chce wyjaśnienia afery KNF? Dlaczego nie zgadzacie się na komisję śledczą w tej sprawie? Jakie są związki pana premiera z Markiem Chrzanowskim i Grzegorzem Kowalczykiem - pyta posłanka PO-KO Agnieszka Goblik. 13:30 Rozpoczęły się pytania poselskie. 12:58 Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział pół godziny przerwy. Po niej nastąpi runda pytań do premiera i jego odpowiedzi. 12:56 Zakończyło się wystąpienie premiera. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się wieczorem, najprawdopodobniej o 22. Debata jest zaplanowana do 16:30 12:51 Premier namawia opozycję, by wspólnie świętować ważne rocznice: wstąpienia Polski do NATO, UE czy rocznicę Okrągłego Stołu. 12:49 - Idą rodzice koło Sejmu i tam ktoś krzyczy: sto lat! sto lat! - Co to jest? - pyta mąż. - Pewnie ktoś obchodzi urodziny - odpowiada żona - Nie to rozmawiają w Platformie o wieku emerytalnym. Taki żart rzucił z sejmowej trybuny Mateusz Morawiecki 12:47 Morawiecki wyraził nadzieję, że PiS będzie rządził dłużej niż trzy kadencje 12:44 - Państwo mówicie, że tutaj czasami panuje jakaś dyktatura. To jest ciekawa dyktatura, że opozycja protestuje chroniona przez policję, że w wielu samorządach rządzi opozycja. Z grozą myślę o takiej dyktaturze - ironizuje szef polskiego rządu 12:41 Premier zapowiedział, że nie będzie podwyżek cen prądu. https://twitter.com/pisorgpl/status/1072816885736071170 12:38 - Wyobraźmy sobie, że Unia Europejska jest kamienicą. Kamienicą, w której w różnych mieszkaniach mieszkają różne rodziny, narody, państwa. Czy nie jest tak, że w ramach tych rodzin powinniśmy najpierw się między sobą porozumieć, zanim pójdziemy na skargę do dozorcy, czy jakiegoś sąsiada? - zastanawia się premier z mównicy sejmowej 12:32 – Odbudowujemy to, co w czasach rządów PO-PSL zwijaliście. Posterunki policji, placówki pocztowe bardzo często zdarzało wam się zwijać czy placówki kolejowe. My dzisiaj stopniowo obudowujemy Polskę w tych wszystkich wymiarach – stwierdza Mateusz Morawiecki 12:29 - Dziękuję premier Beacie Szydło za wszystkie działania na niwie społecznej. Te osiągnięcia, które mamy, te wielkie osiągnięcia w zakresie redukcji nierówności są wielką pracą pani premier. Bardzo dziękuję pani premier za to. Wiele projektów jest już wdrożonych, kilka zaplanowanych na najbliższy rok - mówi Morawiecki 12:28 Premier podziękował m.in. Beacie Kempie, która "udowodniła, że najlepsza pomoc dla uchodźców jest tam na miejscu". 12:25 Mateusz Morawiecki podziękował każdemu z ministrów oddzielnie i pochwalił za dobrze wykonaną pracę przez ubiegły rok. https://twitter.com/PremierRP/status/1072818693191667717 12:22 - Jest tu trochę amatorów ciastek, ja również. Myślę, że przy takich ciastkach, z obniżonym już VAT-em, zasiądziemy do debaty o lepszej Polsce. Wszyscy w zgodzie. Zapraszamy do tego drogą opozycję - powiedział premier. 12:15 - Mamy wprawdzie Adwent, a nie Wielki Post, ale wypadałoby posypać głowę popiołem - powiedział premier wytykając opozycji brak działań w zakresie poprawy jakości powietrza 12:13 Premier chwali rządy PiS. Mówi m.in. o podniesieniu ratingu Polski. Wyliczył sukcesy PiS m.in. ZUS dla małych firm. https://twitter.com/pisorgpl/status/1072821031402905600 12:11 - Chcemy naprawiać Rzeczpospolitą dalej, nie musimy pisać skarg za granicę - powiedział 12:08 - W waszych czasach skrajne nierówności urosły o 0,9 proc. A przez dwa lata 2016-2017 ten poziom zmalał - zarzucił premier opozycji 12:04 Premier wszedł już na mównicę. https://twitter.com/pisorgpl/status/1072821779461218305

– Nasza propozycja jest jednoznaczna. Tę propozycję chciałbym wzmocnić. Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat do kontynuowania naszych reform. Dlatego zwrócę się do pana marszałka z wnioskiem o wotum zaufania, o to, aby Wysoka Izba mogła wyrazić zdanie, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, które zaproponowaliśmy – dodawał. – Jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej. Posiedzenie RE bardzo ważne. Na tym posiedzeniu RE muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do marszałka i proszę o jego procedowanie – zaznaczył szef rządu.