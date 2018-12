NA ŻYWO: Wniosek premiera Morawieckiego o wotum zaufania dla rządu

13:44 - Jak mamy panu uwierzyć, kiedy nie dotrzymuje pan swojego programu. Miało nie być podwyżki cen paliw, a była o 1 groszy. Tak samo podwyżka cen energii, ścieków i wody - mówi Łukasz Rzepecki z Kukiz' 15. 13:42 Grzegorz Furgo z PO-KO mówi, że ludzie oczekują wyjaśnienia afer. - Ten kto, manipuluje faktami, a pan to robi, jest człowiekiem podstępnym. To manipulator, pan jest manipulatorem - tłumaczy 13:40 Sylwester Tułajew z PiS chwali Morawieckiego za podejście do Polski wschodniej. 13:38 - To propaganda sukcesu, nie mówicie o tym, że nie zbudowaliście mieszkań, że dług publiczny wzrósł. Dlaczego nie wymusił pan dymisji na prezesie NBP, dlaczego nie zdymisjonował pan ministra Ziobry? - pyta Ryszard Petru. 13:36 -O 60 proc. wzrosły koszty utrzymania rodzin. Rydzyk plus, smog plus, ASF plus, szkoła minus, inwestycje minus, do tego widmo polexitu. Potykacie się o własne nogi, to wasz koniec - ocenia Katarzyna Lubnauer 13:34 - Pan cały jest jak z Barei. Fundamentem waszej władzy jest kłamstwo. One dotyczą chęci współpracy, odrzucacie prospołeczne projekty w pierwszym czytaniu. Nie chciał pan pojechać dzisiaj do rolników - mówi szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. 13:32 - Dlaczego rząd nie chce wyjaśnienia afery KNF? Dlaczego nie zgadzacie się na komisję śledczą w tej sprawie? Jakie są związki pana premiera z Markiem Chrzanowskim i Grzegorzem Kowalczykiem - pyta posłanka PO-KO Agnieszka Goblik. 13:30 Rozpoczęły się pytania poselskie. 12:58 Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział pół godziny przerwy. Po niej nastąpi runda pytań do premiera i jego odpowiedzi. 12:56 Zakończyło się wystąpienie premiera. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się wieczorem, najprawdopodobniej o 22. Debata jest zaplanowana do 16:30 12:51 Premier namawia opozycję, by wspólnie świętować ważne rocznice: wstąpienia Polski do NATO, UE czy rocznicę Okrągłego Stołu. 12:49 - Idą rodzice koło Sejmu i tam ktoś krzyczy: sto lat! sto lat! - Co to jest? - pyta mąż. - Pewnie ktoś obchodzi urodziny - odpowiada żona - Nie to rozmawiają w Platformie o wieku emerytalnym. Taki żart rzucił z sejmowej trybuny Mateusz Morawiecki 12:47 Morawiecki wyraził nadzieję, że PiS będzie rządził dłużej niż trzy kadencje 12:44 - Państwo mówicie, że tutaj czasami panuje jakaś dyktatura. To jest ciekawa dyktatura, że opozycja protestuje chroniona przez policję, że w wielu samorządach rządzi opozycja. Z grozą myślę o takiej dyktaturze - ironizuje szef polskiego rządu 12:41 Premier zapowiedział, że nie będzie podwyżek cen prądu. https://twitter.com/pisorgpl/status/1072816885736071170 12:38 - Wyobraźmy sobie, że Unia Europejska jest kamienicą. Kamienicą, w której w różnych mieszkaniach mieszkają różne rodziny, narody, państwa. Czy nie jest tak, że w ramach tych rodzin powinniśmy najpierw się między sobą porozumieć, zanim pójdziemy na skargę do dozorcy, czy jakiegoś sąsiada? - zastanawia się premier z mównicy sejmowej 12:32 – Odbudowujemy to, co w czasach rządów PO-PSL zwijaliście. Posterunki policji, placówki pocztowe bardzo często zdarzało wam się zwijać czy placówki kolejowe. My dzisiaj stopniowo obudowujemy Polskę w tych wszystkich wymiarach – stwierdza Mateusz Morawiecki 12:29 - Dziękuję premier Beacie Szydło za wszystkie działania na niwie społecznej. Te osiągnięcia, które mamy, te wielkie osiągnięcia w zakresie redukcji nierówności są wielką pracą pani premier. Bardzo dziękuję pani premier za to. Wiele projektów jest już wdrożonych, kilka zaplanowanych na najbliższy rok - mówi Morawiecki 12:28 Premier podziękował m.in. Beacie Kempie, która "udowodniła, że najlepsza pomoc dla uchodźców jest tam na miejscu". 12:25 Mateusz Morawiecki podziękował każdemu z ministrów oddzielnie i pochwalił za dobrze wykonaną pracę przez ubiegły rok. https://twitter.com/PremierRP/status/1072818693191667717 12:22 - Jest tu trochę amatorów ciastek, ja również. Myślę, że przy takich ciastkach, z obniżonym już VAT-em, zasiądziemy do debaty o lepszej Polsce. Wszyscy w zgodzie. Zapraszamy do tego drogą opozycję - powiedział premier. 12:15 - Mamy wprawdzie Adwent, a nie Wielki Post, ale wypadałoby posypać głowę popiołem - powiedział premier wytykając opozycji brak działań w zakresie poprawy jakości powietrza 12:13 Premier chwali rządy PiS. Mówi m.in. o podniesieniu ratingu Polski. Wyliczył sukcesy PiS m.in. ZUS dla małych firm. https://twitter.com/pisorgpl/status/1072821031402905600 12:11 - Chcemy naprawiać Rzeczpospolitą dalej, nie musimy pisać skarg za granicę - powiedział 12:08 - W waszych czasach skrajne nierówności urosły o 0,9 proc. A przez dwa lata 2016-2017 ten poziom zmalał - zarzucił premier opozycji 12:04 Premier wszedł już na mównicę. https://twitter.com/pisorgpl/status/1072821779461218305

Mateusz Morawiecki zaskoczył opozycję i nie czekając na głosowanie wniosku o wotum nieufności złożonego przez partię Grzegorza Schetyny, sam wystąpił o udzielenie jego rządowi wotum zaufania. Taki tryb opisany jest w art. 160. Konstytucji RP, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. O uchwaleniu lub nieuchwaleniu wotum zaufania Radzie Ministrów Marszałek Sejmu niezwłocznie zawiadamia Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.

– Nasza propozycja jest jednoznaczna. Tę propozycję chciałbym wzmocnić. Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat do kontynuowania naszych reform. Dlatego zwrócę się do pana marszałka z wnioskiem o wotum zaufania, o to, aby Wysoka Izba mogła wyrazić zdanie, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, które zaproponowaliśmy – dodawał. – Jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej. Posiedzenie RE bardzo ważne. Na tym posiedzeniu RE muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do marszałka i proszę o jego procedowanie – zaznaczył szef rządu.