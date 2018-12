Posłowie zdecydowali. Udzielili wotum zaufania rządowi premiera Morawieckiego

Udział w głosowaniu wzięło 414 posłów. Za udzieleniem wotum zaufania było 231 z nich, przeciw opowiedziało się 181. Dwóch parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Po ogłoszeniu wyników głosowania, posłowie PiS skandowali „Mateusz, Mateusz”. Nie zabrakło także gratulacji oraz wręczania kwiatów.

„Muszę mieć pewność, że rząd ma mandat”

– Nasza propozycja jest jednoznaczna. Tę propozycję chciałbym wzmocnić. Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat do kontynuowania naszych reform. Dlatego zwrócę się do pana marszałka z wnioskiem o wotum zaufania, o to, aby Wysoka Izba mogła wyrazić zdanie, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, które zaproponowaliśmy – powiedział Mateusz Morawiecki. – Jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej. Posiedzenie RE bardzo ważne. Na tym posiedzeniu RE muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do marszałka i proszę o jego procedowanie – zaznaczył szef rządu.

Podziękowania i pytania od posłów

Premier najpierw wygłosił przemówienia w którym zaznaczył, że PiS chce „dalej naprawiać Rzeczpospolitą”. Podziękował także swoim współpracownikom. – Dziękuję premier Beacie Szydło za wszystkie działania na niwie społecznej. Te osiągnięcia, które mamy, te wielkie osiągnięcia w zakresie redukcji nierówności są wielką pracą pani premier. Bardzo dziękuję pani premier za to. Wiele projektów jest już wdrożonych, kilka zaplanowanych na najbliższy rok – mówił Mateusz Morawiecki

Po wystąpieniu szefa rządu przyszedł czas na pytania posłów. – Jak my, posłowie, jak Polacy mają panu zaufać w sytuacji, w której ciągle podnosicie podatki? – pytał Paweł Grabowski. – Ustawa prawo o ruchu drogowym przez kilka miesięcy była tak konsultowana, że w końcu żeście tych przedsiębiorców wyrolowali – dodał poseł Kukiz'15. Inni parlamentarzyści poruszali także kwestię smogu, reformy edukacji czy protestów różnych grup zawodowych. Po pytaniach od posłów, premier poprosił o udzielenie wotum zaufania.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Debata nad wnioskiem premiera Morawieckiego o wotum zaufania dla rządu