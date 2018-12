„Solidarność” grozi protestami. „Kolejny już rok rząd PiS uchyla się od realizacji obietnic”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” opublikowała oświadczenie ws. „sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce”. Dowiadujemy się z niego, że związek jest zaniepokojony m.in. dysproporcjami w wynagrodzeniach pracowników sfery finansów publicznych. Podkreślono, że środki są przeznaczane na wzrost pensji tylko nielicznych grup urzędników czy funkcjonariuszy, co odbywa się kosztem pozostałych.

„Dość dyskryminowania pracowników”

„Solidarność” wskazała, że „kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w policji” .

Związek podkreślił, że zauważalne jest osłabianie dialogu społecznego, który przejawia się w pomijaniu związków zawodowych w konsultacjach projektów rządowych dotyczących pracowników. W oświadczeniu dodano, że „Solidarność” nie może zaakceptować dyskryminacji członków związków zawodowych, którzy płacąc składki członkowskie „obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych” .