91 lat i wciąż pewna ręka. W Gorzowie Wlkp. pracuje najstarszy chirurg w Polsce

Swoją lekarską karierę rozpoczął w 1949 roku. Na emeryturę oficjalnie przeszedł 20 lat temu, ale nadal pracuje w zawodzie. Do pracy dojeżdża z odległego o około 100 km Szczecina. Ostatnio został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Lekarskie tytułem Medicus Perfectus, czyli lekarz doskonały.

– Chirurgia dziecięca jest moją pasją, a jak coś się robi z przyjemnością, to to przynosi satysfakcję, ponieważ jest to dyscyplina wymagająca wiedzy umiejętności i opanowania. Mam te cechy, więc mogę uprawiać ten zawód nadal – mówi prof. Eugeniusz Murawski. Jak dodaje, zamierza pracować dopóki będzie sprawny.