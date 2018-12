Bójka nastolatek w szkole. Zamiast reagować filmowano przebieg zdarzenia

Do bójki między dwiema nastolatkami doszło 7 grudnia 2018 roku pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej a bursą, w której nocują uczniowie. Jak podaje polsatnews.pl, już wcześniej dziewczyny w mediach społecznościowych nie ukrywały wzajemnej niechęci – obrzucały się wyzwiskami. Przed bójką nastolatki przez kilka minut się kłóciły. Potem od słów przeszły do czynów i zaczęły się bić. Co zaskakujące, nikt ze zgromadzonych osób, które obserwowały całe zajście, nie reagował. Ludzie nagrywali przebieg bójki, a także kibicowali 16 i 17-latce, czym zachęcali do większej agresji.

Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane na portalu tosiedzieje.pl. Osoba, która je udostępniła twierdzi, że jedna z nastolatek uczestniczących w bójce jest w ciąży. – Zawsze podchodzimy do tego typu spraw bardzo poważnie, dlatego że to dotyczy bezpieczeństwa w szkole, agresji rówieśniczej i nie wykluczamy, że przeprowadzimy w związku z tym kontrolę w tej placówce – zapowiedział Andrzej Kulmatycki, rzecznik Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

