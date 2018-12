Rzecznik Praw Dziecka o in vitro: To metoda niegodziwa

Za kandydaturą Mikołaja Pawlaka głosowało 57 senatorów, a 26 było przeciwnych. Jak podaje portal rp.pl, ślubowanie nowego Rzecznika Praw Dziecka odbędzie się w tym tygodniu. Mikołaj Pawlak będzie sprawował tę funkcję przez 5 lat. Zastąpi na stanowisku RPD Marka Michalaka.

Podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się 12 grudnia 2018 roku, nowy Rzecznik Praw Dziecka został zapytany między innymi o metodę in vitro. – To, co sygnalizowałem, co wynika ze światopoglądu, z wykształcenia, z wiary to jest jedno, to co jest prawem to drugie, ale to należy możliwie łączyć dla dobra. I to ma dotyczyć nie tylko tych dzieci poczętych i narodzonych, ale ma też dotyczyć godności tych dzieci poczętych i nienarodzonych, zamrożonych na przykład. To też są dzieci, bo są poczęte – powiedział Mikołaj Pawlak. – W tym zakresie należy patrzeć na tę metodę w taki sposób, że jakkolwiek metoda, pewnie skuteczna do poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione – stwierdził jednoznacznie.

Mikołaj Pawlak od 2016 roku jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej prowadził własną praktykę adwokacką. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Czytaj także:

Nowa kandydatka PiS z poparciem na urząd Rzecznika Praw Dziecka