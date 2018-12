Nowoczesna odzyskuje klub w Sejmie. Pomógł Jacek Protasiewicz

Niedawne odejście grupy posłów z klubu parlamentarnego Nowoczesnej spowodowało, że partia przekształciła się w koło poselskie. W czwartek 13 grudnia 2018 roku poinformowano, że do koła Nowoczesnej dołącza Jacek Protasiewicz z PSL-Unia Europejskich Demokratów. W związku z tym Nowoczesna na nowo staje się klubem w Sejmie.

Protasiewicz wcześniej był związany z Platformą Obywatelską. Był również członkiem koła UED, które połączyło się z PSL-em przekształcając się po czasie w klub PSL-UED. Wczoraj Jacek Protasiewicz za pośrednictwem mediów społecznościowych informował, że „współpraca opozycji jest potrzebna”.

Wcześniej o wypożyczeniu jednego z posłów Kukiz’15 mówił jego założyciel. „Zastanawiam się, czy K'15 nie powinien pożyczyć Nowoczesnej jednego posła. Po co? A po to, żeby mogli utrzymać w Sejmie swój Klub. Poważnie. Widzicie ten kanibalizm, tę zachłanność POPiS-u, cwaniactwo starych kumpli od czasów »okrągłego stolca«, którzy niewiele się od siebie różniąc udają różnice i »rywalizują« pomiędzy sobą tylko i wyłącznie o spółki skarbu państwa, apanaże i profity z tytułu sprawowania władzy, o dobrze płatną pracę dla swoich rodzin i partyjnych kumpli i nazywają to »demokratyczną rywalizacją dla dobra Obywateli«?” – napisał 5 grudnia 2018 roku Kukiz w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu polityk dodał, że „chciałby to zrobić, aby przez chwilę Schetyna nie chodził w glorii, że mu się po raz kolejny udało najeść do syta prawie za darmo”. Kilkanaście godzin później polityk dodał kolejny wpis, w którym stwierdził, że musiałby sam siebie „wypożyczyć”, ponieważ żaden z posłów ruchu nie jest zainteresowany pomocą Nowoczesnej. „Ale mam taką sugestię – niech Nowoczesnateraz wstąpi do Teraz! Dziś Mikołaja – zróbcie prezent Ryszardowi! Jest jaki jest ale przynajmniej weselej będzie w tym sejmowym Mordorze. Serio. No i Grzesiek lekkiej niestrawności by dostał po wczorajszej kolacji” – dodał Paweł Kukiz.

