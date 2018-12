Chcą powołania komisji, która zbada przypadki pedofilii w Kościele. „Zgłosiły się do nas trzy kolejne molestowane osoby”

– Najważniejszą cechą byłoby to, że ta Komisja mogłaby prowadzić przez specjalnie zatrudnionych prokuratorów niezależne od innych organów śledztwa – powiedziała Jolanta Banach ze Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk.

Marek Lisiński, prezes Fundacji „Nie Lękajcie Się” poinformował, że po nagłośnieniu sprawy ks. Jankowskiego do jego fundacji zgłosiły się kolejne osoby, które były molestowane. – Zgłosiły się do nas trzy osoby, trzech mężczyzn dokładnie, którzy byli molestowani na przełomie lat 80. i 90. Dwóch mężczyzn mieszka za granicą, trzeci pod Gdańskiem, ale bardzo boją się mówić o tym, ponieważ nie powiedzieli nawet swoim rodzinom o tym, co ich spotkało – mówił Marek Lisiński.