Prezydent Duda wrócił na Instagram. Pokazał selfie z Katowic

Aktywność w mediach społecznościowych nie jest Andrzejowi Dudzie obca. Prezydent regularnie publikuje na Twitterze, a jego posty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Tam głowa państwa często zamieszcza swoje prywatne opnie, tak jak było w przypadku kontrowersyjnego artykułu na portalu salon24. Oprócz tego osobną działalność prowadzi Kancelaria Prezydenta, która na swoim profilu publikuje zdjęcia z prezydentem w roli głównej. Teraz Andrzej Duda zaznaczył swoją obecność również na Instagramie.

„Trzymajcie kciuki!”

Do tej pory prezydent prowadził tam oficjalny profil, który obserwuje już ponad 30 tys. użytkowników. Podobnie jak na Twitterze Kancelarii Prezydenta, tam także udostępniano zdjęcia z oficjalnej działalności głowy państwa. Teraz Andrzej Duda powrócił do prowadzenia swojego prywatnego profilu. W piątek opublikował tam selfie ze szczytu w Katowicach, które jest tym samym jego pierwszą publikacją po ponad sześciu latach. „Znów w Katowicach na Konferencji Klimatycznej ONZ COP24. Wspomagamy osiągnięcie kompromisu. Trzymajcie kciuki!” – napisał Andrzej Duda.

Przypomnijmy, na Instagramie obecny jest także Donald Tusk, który założył profil w swoje 61. urodziny. To tam na początku grudnia pokazał zdjęcie ze szczytu G20 w Buenos Aires. „Co robić podczas krótkich przerw między sesjami na szczycie G20? Gdy to ma miejsce w Argentynie trzeba robić to, co Argentyńczycy!” – napisał były premier.