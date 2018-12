W Sejmie debata i głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu

O godzinie 21:00 w piątek rozpocznie się debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o dymisję rządu, która ma potrwać dwie godziny. Podczas debaty przewidziano pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich. Głosowanie ma się odbyć około godziny 23:00.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności lider PO Grzegorz Schetyna zapowiadał jeszcze przed wyborami samorządowymi. 23 listopada informację o złożeniu wniosku przekazano na konferencji prasowej.

– Zapowiadaliśmy kilka tygodni temu wniosek o wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Myśleliśmy, że wyborcze kłamstwa i działania PiS w trakcie kampanii wyczerpie uzasadnienie wniosku ale życie napisało inny scenariusz – mówił podczas konferencji prasowej lider PO.

Grzegorz Schetyna odniósł się też do afery Komisji Nadzoru Finansowego. – Afera KNF pokazuje, jak doprowadzać banki do upadku i przejmować za złotówkę. To skandaliczna sprawa, brak reakcji ze strony służb, z Singapuru można szybciej dolecieć do siedziby KNF niż z CBA – tak być nie może – ocenił i dodał, że tylko komisja śledcza może wyjaśnić aferę KNF.

– Po naszym ostatnim wniosku o wotum nieufności Beata Szydło utrzymała się na stanowisku tylko kilka godzin. Mamy nadzieję, że ten scenariusz się powtórzy – stwierdził z kolei Sławomir Nitras.

