Partia ojca Rydzyka? Redemptorysta zabrał głos

O pomyśle rejestracji nowego ugrupowania jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Wniosek w tej sprawie złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie „zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja” – europoseł PiS Mirosław Piotrowski. – Szczegółowych informacji chętnie udzielę po wpisaniu „Ruchu Prawdziwa Europa” przez sąd do rejestru partii politycznych. Na tym etapie nie chciałbym się wypowiadać – komentował wówczas Piotrowski. Z nieoficjalnych ustaleń WP wynika, że podstawę programową partii będą stanowić założenia inicjatywy „Europa Christi”. Głównym celem jej twórców ma być „odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie”.

Choć sąd nie zarejestrował jeszcze nowej partii ze względu na nieścisłości w jej statucie, już zaczęły pojawiać się głosy, że prawicowy ruch może zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, czego wyraz dał sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” .

Co o medialnym zamieszaniu wokół Ruchu Prawdziwa Europa sądzi sam Tadeusz Rydzyk? Redemptorysta w rozmowie z „ Naszym Dziennikiem” powiedział, co go łączy z Piotrowskim. – To, że wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, spełnia posługę myślenia przez swe wystąpienia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wiem, że rodzina pana profesora jest katolicka, ma porządnych rodziców, jedna siostra jest karmelitanką klauzurową, druga urszulanką szarą. Ja pana profesora nie kanonizuję, ale dziękuję mu za to, co robi, i życzę mu dobrze – mówił. Rydzyk zaznaczył, że chce, by politycy rozmawiali między sobą i „nie bali się” . Pytany o to, czy katolicy mają w Polsce swoją reprezentację polityczną, odparł, że „nie w pełni” .