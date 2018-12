Posłanka PO zawiadomiła prokuraturę po wypowiedzi komendanta policji. „Czuję się zastraszana”

Sprawa zaczęła się od wypowiedzi inspektora Daniela Kołnierowicza na antenie Radia 5. Komendant podlaskiej policji ogłosił tam „konkurs na najlepszy anonim o posłance Bożenie Kamińskiej”. Posłanka Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni odnotowuje głośno nieprawidłowości w służbach mundurowych. W Sejmie ujawniła m.in., że od trzech lat funkcjonariusze pilnują posesji wiceministra Zielińskiego. Ponadto przełożeni każą im przebierać się za funkcjonariuszy SOP i udawać ochroniarzy wiceministra przy okazji uroczystości w regionie.

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wypowiedzi Kołnierowicza. Stacja RMF FM informowała, że istnieje podejrzenie, że Kołnierowicz swoimi wypowiedziami złamał przepisy ustawy o policji. – Postępowanie prowadzone jest z związku z wypowiedzią udzieloną w radiu – potwierdził dla „Faktu” rzecznik policji insp. Mariusz Ciarka.

Wniosek do prokuratury

Z najnowszych informacji podawanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że Bożena Kamińska, zgodnie z zapowiedzią złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Daniela Kołnierowicza. We wniosku do prokuratury podejrzewa, że komendant złamał art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, który głosi: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

– Czuję się przez komendanta Kołnierowicza zastraszana. Jego słowa padły pod moim adresem i mojej rodziny. Inaczej tego nie można odbierać – mówiła Kamińska „Wyborczej” jeszcze przed złożeniem wniosku.