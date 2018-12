„Walka o przyszłość Polski”. Reporterka BBC rozmawiała z Biedroniem, Tarczyńskim i Bosakiem

1 grudnia telewizja BBC opublikowała reportaż na temat Polski, który można obecnie obejrzeć w internecie. Dziennikarka Yalda Hakim stawia w nim pytanie o przyszłość naszego kraju. Tytuł dokumentu to „The Struggle for Poland's Future”. Link do wideo zamieszczamy na końcu tekstu.

BBC podtrzymuje swoją tezę na temat zmagań Polski z jej „kryzysem tożsamości”. W najnowszym materiale brytyjskiej stacji reporterka Yalda Hakim o możliwych kierunkach rozwoju naszego kraju rozmawiała z trzema dość charakterystycznymi politykami: Dominikiem Tarczyńskim z PiS, Krzysztofem Bosakiem z Ruchu Narodowego oraz prezydentem Słupska Robertem Biedroniem. Na koniec ich twierdzenia skonfrontowała z mieszkającym w Polsce imigrantem z Nigerii oraz polską rodziną z Poznania. Z przeprowadzonych rozmów oraz obserwacji naszego kraju Hakimi wyciągnęła wniosek o wewnętrznym rozdarciu Polski i kryzysie tożsamości, który nastąpił po transformacji z republiki radzieckiej w europejską demokrację. Dziennikarka BBC skonfrontowała postawę Tarczyńskiego i Bosaka, którzy mówili m.in. o znaczeniu polskiej, chrześcijańskiej kultury, z sylwetką Roberta Biedronia, któremu jej zdaniem ciężko będzie konkurować z prawicową narracją. Zwłaszcza, że jego wizję przyszłości Polski oceniła jako „niejasną”. W reportażu była również mowa o antyimigranckich nastrojach i polityce napędzanej emocjami. Hakim pokazała nieufność rodziny spod Poznania wobec imigrantów. Pokazała też historię żyjącego w Polsce od 16 lat Nigeryjczyka, wciąż zmagającego się z przypadkami rasistowskich obelg. Podobne stanowisko przedstawił jej przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, który mówił o groźbach pod swoim adresem i niechęci Polaków wobec islamu. Cały materiał dostępny jest na stronie internetowej iPlayer. Czytaj także:

