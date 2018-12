Polska blogerka pochwaliła się wycieczką na zaproszenie arabskiego księcia oskarżonego o morderstwo

Anna Skura jest autorką popularnego w sieci bloga What Anna Wears. Prowadzi także profil na Instagramie, który obserwuje ponad 316 tysięcy internautów. Popularność przyniósł jej także udział w programie TVN Agent-Gwiazdy. Blogerka chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z podróży do wielu egzotycznych zakątków. Ostatnia relacja z podróży wywołała jednak wiele kontrowersji. Na swoim profilu na Instagramie Anna Skura zamieściła zdjęcie z wycieczki do Arabii Saudyjskiej. Blogerka podkreśliła, że otrzymała zaproszenie od księcia Muhammada ibn Salmana, następcy tronu Arabii Saudyjskiej.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Według ustaleń służb wspomniany następca tronu jest bowiem dpowiedzialny jest za śmierć saudyjskiego opozycyjnego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego. „Nie pomoże puder, róż. Słabo się chwalić zaproszeniem od mordercy. Brakiem szacunku do swoich obserwujących tracisz i mój szacunek”, „Boli mnie Twoja ignorancja”, „Jak można jechać do kraju, w którym łamane są prawa człowieka” - pisali oburzeni internauci.

Anna Skura szybko edytowała kontrowersyjny wpis i usunęła z niego fragment, zawierający informację o zaproszeniu od księcia. Zmieniła także ustawienia swojego profilu na Instagramie, który jest teraz prywatny.