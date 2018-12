Andrzej Duda na pogrzebie Jolanty Szczypińskiej: Odwagę i godność zachowała do samego końca

Jolanta Szczypińska zmarła 8 grudnia 2018 roku w wieku 61 lat. W poniedziałek 17 grudnia w kościele Mariackim w Słupsku odbyły się uroczystości pogrzebowe posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczył im biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Edward Dajczak. Pogrzeb miał charakter oficjalny, a jego organizatorem była Kancelaria Sejmu. W uroczystościach wzięli udział między innymi prezydent Andrzej Duda, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Beata Mazurek.

– Przyszło mi z wielkim smutkiem pożegnać wieloletnią posłankę PiS Jolantę Szczypińską, która dla wielu z nas była przyjaciółką, koleżanką Jolą. Była osobą, która nie zgodziła się, by jej życie zostało zdeterminowane przez społeczne ograniczenia, i wybrała najlepszą drogę. To była droga walki o dobro, dobro ojczyzny, ludzi, o sprawiedliwość. By Polska była lepsza, a przede wszystkim wolna – powiedział Jarosław Kaczyński podczas uroczystości. Polityk dodał również, że Jolanta Szczypińska przez kilkanaście lat zmagała się z chorobą, ale wciąż ciężko pracowała. Podkreślał, że posłanka „niosła pomoc zwykłym ludziom, z którymi czuła się solidarna, wykazywała wielką empatię”. – To była jej szczególna cecha, bo Jolanta Szczypińska, Jola, była wyjątkowo dobrą osobą, także w tym osobistym wymiarze” – powiedział Jarosław Kaczyński.

Podczas uroczystości Jolantę Szczypińską wspominał także prezydent Andrzej Duda. – Odwagę i godność zachowała do samego końca. I była nieustępliwa w swoim dziele, którego się podjęła – w pomocy drugiemu człowiekowi. Wszyscy ci, którzy ją znali i żegnali ją w ostatnich dniach doskonale to wiedzą. Wiedzą to nawet jej – na co dzień, dawni oponenci polityczni, którzy mieli inną wizję i inne poglądy niż ona. Szanowali to i dali temu wyraz w ostatnim czasie, za co im z całego serca dziękuję – powiedział Andrzej Duda. Prezydent podziękował także zmarłej za „piękne życie” i „służbę dla Polski i dla ludzi”. Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Jolantę Szczypińską Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Nawrót nowotworu

Przed kilkunastoma laty Jolanta Szczypińska zmagała się z nowotworem szyjki macicy. „SE” przypominał, że lekarze dawali jej wówczas 25 proc. szans na wyleczenie. W marcu 2015 roku media informowały o nawrocie choroby. Wówczas jednak polityk nie chciała o niej opowiadać. Angażowała się w walkę o poprawienie bytu pacjentów chorych na raka. Przyznawała, że sprawę tę traktuje osobiście.