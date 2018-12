Muzyk dostał medal od prezydenta Dudy. Po fali krytyki postanowił go oddać

Józef Skrzek współpracował m.in. z grupą Breakout i Czesławem Niemenem, a także był jednym ze współzałożycieli zespołu SBB. W ubiegłą środę muzyk otrzymał od Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Prezydent wspomniał, że Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony z jego inicjatywy i nawiązuje do II Rzeczypospolitej oraz wręczanego w 1928 roku Medalu 10-lecia odzyskanej niepodległości. Zaznaczył, że te odznaczenia są w domach ludzi zasłużonych dla tamtych lat, dla odbudowy niepodległego, suwerennego polskiego państwa, dla walki o to państwo, ale też dla jego tworzenia.

Medal dla Skrzeka wywołał w sieci ogromne poruszenie. Na muzyka spłynęła fala krytyki. Artysta do tego stopnia przejął się negatywnymi komentarzami, że postanowił oddać medal. Dziękuję za wyrozumiałość i przepraszam za rozczarowania – napisał na swoim profilu na Twitterze. Finalnie muzyk poinformował, że 21 grudnia przekaże Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Dzieciom ze Szkoły nr 13 w Siemianowicach Śląskich im. Józefa Skrzeka – harcmistrza, nauczyciela, żołnierza.

– Byłem świadkiem tej uroczystości, gdzie Józef Skrzek przyjął to odznaczenie, w podziękowaniu panu prezydentowi podarował płyty SBB – bo widziałem je na własne oczy – i potem wywiera się na niego wpływ, że to tak nie trzeba, że to tak nie wolno. Przecież to jest kompletne niezrozumienie, czym jest odznaczenie, przecież odznaczenie z okazji stulecia odzyskania niepodległości to jest podziękowanie Rzeczypospolitej za to, co się robiło w tym czasie – powiedział komentując zaistniałą sytuację prezydencki minister Andrzej Dera.