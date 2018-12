Polak zginął w zamachu w Strasburgu. Premier przyznał specjalną rentę jego rodzinie

Do ataku w Strasburgu doszło we wtorek 11 grudnia w pobliżu popularnego jarmarku świątecznego. Według świadków zdarzenia wspólnie z kolegą Bartosz Niedzielski próbował zatrzymać zamachowca. – Można powiedzieć Polak-bohater. Dzięki takiej postawie nie doszło do większej tragedii. I tak doszło do wielkiej tragedii, ale dzięki takiej postawie, jaką miał nasz obywatel i obywatel z Włoch, nie doszło do większej tragedii – mówił na antenie TVP1 prezydencki minister Andrzej Dera. – Myślę, że taką osobę trzeba uhonorować i pan prezydent odznaczy tę osobę właśnie za tę heroiczność, za tę bohaterskość. Poświęcił życie, by ratować innych, to jest absolutny wzór – zapowiedział.

W poniedziałek 17 grudnia 2018 roku premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyznał specjalną rentę rodzinie zmarłego dziennikarza. W mediach społecznościowych Morawiecki zaznaczył, że postawa Niedzielskiego miała wpływ na dalszy rozwój wydarzeń w czasie strzelaniny w Strasburgu. „Bohaterska postawa Bartosza Niedzielskiego przyczyniła się do powstrzymania mordercy w Strasburgu. Polak zapłacił życiem, żeby żyć mogli inni” – napisał premier na Twitterze.

Strzelanina w Strasburgu

11 grudnia w pobliżu popularnego jarmarku świątecznego w Strasburgu napastnik otworzył ogień do zgromadzonych tam ludzi. Policja natychmiast po usłyszeniu strzałów rozpoczęła ewakuację centrum miasta i otoczyła kordonem okolicę. Mimo tych działań, samotny napastnik zdążył uciec. Sprawca – 29-letni Cherif Chekatt, został zabity przez policjantów 13 grudnia wieczorem w Strasburgu w dzielnicy Neudorf. W wyniku jego ataku zginęły cztery osoby, a 10 zostało rannych.

Wśród najciężej poszkodowanych był 36-letni Polak, Bartosz Niedzielski. Jak podawała „Gazeta Wyborcza”, mężczyzna 11 grudnia poszedł ze znajomymi na koncert do jednego z klubów. Przed jego rozpoczęciem, wyszedł ze znajomym dziennikarzem z Włoch i dwoma muzykami, żeby zapalić. Polak i Włoch zostali postrzeleni, trafili do szpitala. Włoch zmarł w piątek. Bartosz Niedzielski był w stanie krytycznym. Miał ranę postrzałową głowy. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, 36-latek zmarł 16 grudnia w szpitalu.