Prezydent Duda odwołał Zdzisława Sokala z Komisji Nadzoru Finansowego

Andrzej Duda decyzjami dokonał zmiany na stanowisku przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego, odwołując z funkcji dotychczasowego przedstawiciela Zdzisława Sokala oraz powołując na tę funkcję Cezarego Kochalskiego. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, decyzja głowy państwa podyktowana jest zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która w części weszła w życie w dniu 14 grudnia 2018 r. Nowelizacja ta w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym.

„Plan Zdzisława”

„Z ust pana Sokala się pojawiały takie uwagi, że my jesteśmy jakąś zorganizowaną grupą przestępczą. Zresztą to nie raz nie dwa powtarzał na spotkaniach już z samym zarządem BFG i tam jest taka ogromna nieufność w stosunku do tego, co my robimy” – mówił biznesmen Leszek Czarnecki na nagraniach ujawnionych przez „Gazetę Wyborczą”. „Zdzisław Sokal ma swój plan. On uważa, że Getin powinien upaść za złotówkę, zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych. Czyli ten bank, który to przejmie. I to jest jego wizja rozwiązania sprawy i nas (resztę składu KNF) atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku u prezydenta u premiera” – kontynuował.

– Mój przedstawiciel konsultował ze mną swoje działania, zalecałem mu daleko idącą ostrożność, co dla mnie oznaczało przede wszystkim dbanie o interesy ludzi, którzy mają w tych bankach depozyty. Jestem przekonany, że pan Zdzisław Sokal w taki właśnie sposób działał. A to, co próbuje mu się zarzucać, czyli chęć działania zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, to tylko potwierdza – komentował doniesienia Andrzej Duda.