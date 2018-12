Poseł Kukiz15 pod lupą ABW

Przypomnijmy. Przed tygodniem pisaliśmy, że poseł Skutecki od wiosny 2017 r. intensywnie zaangażował się w kontakty z krajami Bliskiego Wschodu. Do tego stopnia, że w listopadzie tego roku spotkał się z prezydentem Syrii Baszarem-al Asadem. Wcześniej, wiosną gościli go politycy Hezbollahu. Polityczna aktywność posła Skuteckiego (jest przewodniczącym Polsko-Libańskiej i Polsko-Irackiej Grupy Parlamentarnej, a także stoi na czele zespołu: do spraw Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego oraz zespołu ds. współpracy z Syrią) łączy się z biznesową działalnością jego asystentów. Dla przykładu, Przemysław Skrzypek asystent posła, jest jednocześnie prezesem Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-Gospodarczego PAKSG (zarejestrowanego w lipcu 2017) i spółki Kompania Handlowa (zarejestrowanej w kwietniu 2018). Inny z jego asystentów Jaromir Łatuszyński – jak się okazuje, były oficer ABW i ekspert ds. zwalczania międzynarodowego terroryzmu, jest szefem stowarzyszenia: Fundacja Dialogu Kultur i Religii ICAR – Intercultural Amber Route (Skutecki jest tam członkiem rady), a także członkiem rady PAKSG i wspólnikiem spółki Kompania Handlowa. Łatuszyński jest także wspólnikiem spółek Dired i Dired.pl, które świadczą usługi doradztwa gospodarczego i business intelligence.

Od końca października tego roku Skutecki ma jeszcze jednego asystenta. To Robert Jreissati - założyciel i szef Libańskiej Federacji Międzynarodowego Biznesu. Jak czytamy w jego oficjalnym biogramie, jest także członkiem- założycielem Rosyjsko-Libańskiej Rady Biznesu. Jest też prawdopodobnie spowinowacony z Salimem Jreissatim –ministrem sprawiedliwości Libanu, który – jak twierdzą tamtejsi politycy – zawdzięcza to stanowisko wskazaniu Hezbollahu. To Jreissati zaaranżował spotkanie Skuteckiego, Skrzypka, Łatuszyńskiego z Asadem. Członkiem delegacji był jeszcze jeden poseł K’15 Andrzej Kobylarz. Do rezydencji prezydenta Syrii Jreissati zawiózł ich prywatnym autem.

Po naszej publikacji całej sprawie chce się bliżej przyjrzeć Marek Opioła, szef komisji ds. służb specjalnych, poseł PiS. - W ubiegłym tygodniu zwróciłem się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pismem o informację na temat wyjazdów posłów Kukiż’15 Pawła Skuteckiego i Andrzeja Kobylarza do Libanu i Syrii, w związku z ich spotkaniami z przedstawicielami Hezbollahu oraz prezydentem Syrii Baszarem el Asadem – mówi „Wprost” Opioła. I dodaje: „w przeszłości mieliśmy już do czynienia z kontrowersyjną działalnością byłego już posła Mateusza P. Przypomnę, że w chwili obecnej jest on aresztowany i ma postawione zarzuty dotyczące szpiegostwa”.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że badana jest także sprawa, czy posłowie Skutecki i Kobylarz nie naruszyli sejmowych zasad korzystania z paszportu dyplomatycznego. Skutecki w rozmowie z nami twierdził, że „poczuł” Bliski Wschód zimą ubiegłego roku, gdy pojechał do Bejrutu na tygodniowy urlop i miał mieszkanie z widokiem na meczet. Zapewniał też kilkakrotnie, że za wizyty na Bliskim Wschodzie zarówno on, jak i jego współpracownicy, płacą z prywatnych środków.