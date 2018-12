Niespodzianka od Google! Co się stanie, gdy wpiszecie w wyszukiwarkę „Last Christmas”?

Do Wigilii pozostało zaledwie kilka dni. Ulice i sklepy są przystrojone świątecznymi dekoracjami. Wiele osób szuka prezentów, które już niedługo podaruje swoim najbliższym. W radiu zaczyna pojawiać się coraz więcej świątecznych przebojów – polskich, ale również i takich, które zyskały popularność na całym świecie. Oczywiście w repertuarze nie może zabraknąć utworu „Last Christmas” zespołu Wham. Google dla fanów tego wielkiego świątecznego przeboju przygotowało nietypową niespodziankę.

Co się stanie, gdy wpiszecie tytuł tej piosenki w wyszukiwarkę? Strona przejdzie metamorfozę. Pojawi się święty Mikołaj, choinka, a także na otwartej stronie zacznie padać śnieg. Podobnie będzie w przypadku, gdy internauci będą próbowali znaleźć w wyszukiwarce utwór Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You”. Sprawdźcie sami!

„Coraz bliżej Święta”

Pod koniec listopada informowaliśmy o tym, że Katarzyna Nosowska w przebraniu świętego Mikołaja zaśpiewała jeden z największych świątecznych hitów „Coraz bliżej Święta”. – Być Świętym Mikołajem, pośród tak wielu Mikołajów – to jak wsiąść do teleportera i wylądować w czasach, gdy tak łatwo było o radość – napisała na Facebooku.

W serwisie YouTube ukazał się oficjalny teledysk do piosenki. Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci byli podzieleni. „Pierwszy raz od lat pojawiła się ta piosenka w zupełnie nowej i zaskakującej odsłonie. Jeśli komuś się ta wersja nie podoba, zawsze może posłuchać poprzednich. Ja jestem na bardzo duże TAK!” – czytamy. Inni z kolei twierdzili, że w wykonaniu Nosowskiej brakuje „magii świąt”.

