Siostry Godlewskie zaśpiewały popularną kolędę. Internauci byli bezlitośni

Jak dowiadujemy się z profilu sióstr Godlewskich na Facebooku, „Jezus Malusieńki” jest ich „ukochaną kolędą”. Siostry wzięły na warsztat religijny utwór i nagrały do tego teledysk. Podobnie jak w przypadku innych aranżacji, również ta cieszy się dużą popularnością wśród internautów. Tradycyjnie, w komentarzach nie brakuje nieprzychylnych opinii.

Użytkownicy Facebooka skrytykowali siostry, nie szczędząc im gorzkich słów. „Może śpiewajcie gdzieś w ośrodkach dla głuchych i niewidomych” – brzmi jeden z komentarzy. „Nie psujcie ludziom świąt... nikt tego nie chce ani słuchać ani oglądać!” – dodał ktoś inny. Równie krytyczne są opinie internautów pod tym samym nagraniem zamieszczonym na YouTube. Siostry Godlewskie osiągnęły jednak swój cel – ich teledysk dotarł do szerokiego grona odbiorców. Kilka godzin po publikacji materiał miał już ponad 170 tys. wyświetleń.

Inne nagrania Godlewskich

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Siostry Godlewskie po raz kolejny zaśpiewały przebój „Pada śnieg”. W ubiegłym roku dzięki nagraniu tego utworu zyskały popularność. Kobiety występują w skąpych biało-czerwonych strojach nawiązujących do ubrania świętego Mikołaja. W większości internautom to wykonanie nie przypadło do gustu. „Wytrwałam do końca, proszę o wielkie brawa”, „Wcześniej mnie to śmieszyło, teraz jest to już po prostu smutne”, „Potraficie sprawić, że nawet święta tracą na magii” – komentowano zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie.