Napadł na stację paliw. Poznajesz tego mężczyznę?

Chociaż do napadu doszło 29 października, to śledczy z Wydziału Kryminalnego w Bielsku-Białej dopiero teraz opublikowali wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Zdarzenie miało miejsce na stacji paliw BP w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 176. To tam po godz. 3 nad ranem pojawił się mężczyzna ubrany w zieloną bluzę lub kurtkę, szare spodnie, ciemnie obuwie oraz niebieską czapkę i kominiarkę. Następnie przedmiotem przypominającym broń zagroził pracownicom stacji, po czym zrabował 1300 zł.

Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze szacują, że sprawca napadu miał około 20-25 lat, oraz 175-180 cm wzrostu. Oprócz przedmiotu przypominającego broń, posiadał także torbę oklejoną brązową taśmą.

Chociaż mężczyzna zakrył twarz, to jednak policja nie traci nadziei, że wkrótce uda się go zidentyfikować. W związku z tym mundurowi proszą o wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości. Zachęcają przy tym do zgłaszania się Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, tel. 33 812-12-55, 33 812-12-00, 33 812-12-80, 33 812-14-20, na numer alarmowy 112 lub poprzez adres e-mail: kryminalny@bielsko.ka.policja.gov.pl. Mundurowi gwarantują przy tym anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia.

