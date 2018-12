Primark zawita do Polski. Podano lokalizację i datę otwarcia pierwszego sklepu

W lipcu 2018 roku pojawiła się informacja, że na polskim rynku może zadebiutować marka Primark. Doniesienia okazały się prawdziwe. Jak podaje „Puls Biznesu”, pierwszy sklep sieci nad Wisła zostanie otwarty w warszawskiej Galerii Młociny. Polski Primark ma mieć powierzchnię blisko siedmiu tysięcy metrów kwadratowych. Jego otwarcie (tak jak i całej galerii handlowej) jest planowane na wiosnę 2019 roku. Tym samym Polska dołączy do 11 krajów na całym świecie, gdzie znajdują się sklepy irlandzkiego przedsiębiorstwa należącego do Associated British Foods. Kolejny sklep ma zostać otwarty w Krakowie, jednak dokładna lokalizacja nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. – Sądzimy, że polski rynek będzie dla nas bardzo dobry. W naszym sklepie w Berlinie widzimy bardzo dużo Polaków – powiedziała przedstawicielka sieci.

Sieć sklepów Primark

Primark to irlandzkie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży. W 2015 roku sieć Primark liczyła ponad 270 sklepów w dziewięciu krajach Europy: w Wielkiej Brytanii (161), Irlandii (38), Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Portugalii, a także w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu 2016 otwarto pierwszy sklep we Włoszech.