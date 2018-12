Polacy zostali porwani pod koniec października. MSZ przekazał nowe informacje

Jako pierwsi informację o uprowadzeniu Polaków u wybrzeży Nigerii podali dziennikarze RMF FM. Do porwania doszło pod koniec października. Statek z Polakami na pokładzie płynął z Angoli do portu Omme w Nigerii. Jednostka została napadnięta w momencie, gdy znajdowała się ponad 60 mil od wybrzeża. Porwanych zostało 11 osób, w tym ośmiu Polaków, dwóch Filipińczyków i jeden Ukrainiec. Piraci mieli podpłynąć do statku na dwóch motorówkach, następnie wejść na pokład jednostki i sterroryzować całą załogę, której udało się wcześniej przez radio poinformować o zdarzeniu.

Piąte porwanie Polaków