Opolskie. Kierowca był tak pijany, że nie zauważył, że jedzie bez opony

W przeciągu zaledwie kilku godzin namysłowska drogówka zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców. Pierwszy to 50-letni kierowca volvo. Będąc mocno nietrzeźwym, wybrał się do sklepu. Badanie alkomatem wykazało, że ma blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo, nie zatrzymał się do kontroli, dopiero zablokowanie drogi przez drugi policyjny radiowóz, zmusiło go do zaprzestania dalszej jazdy. Stracił już swoje prawo jazdy. Teraz przed sądem odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i próbę ucieczki.

Drugi kierowca to 42-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego. W godzinach szczytu, próbował wyjechać z Namysłowa. Mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie nie czuł, że nie ma jednej opony i jedzie na samej feldze. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne zachowania dwukrotnie. Dla tego kierowcy kontrola również zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy.

Samochody nietrzeźwych kierowców zabrała laweta na policyjny parking. W świetle obowiązujących przepisów, za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 10 lat.

Czytaj także:

Brutalne morderstwo 26-letniej nauczycielki wstrząsnęło Hiszpanią. „Wszyscy jesteśmy Laurą”