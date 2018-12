Zabójstwa noworodków w Ciecierzynie. Zatrzymano kolejne osoby

Jak podaje TVP INFO, policja zatrzymała rodziców 36-letniego Dawida W. – konkubenta Aleksandry J., która według wstępnych ustaleń miała zabić czworo własnych dzieci. Rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar przekazał, że o szczegółach zatrzymania i ewentualnych zarzutach dla rodziców Dawida W. – Arnolda i Haliny W. – śledczy poinformują media w środę.

Zabójstwo dzieci w Ciecierzynie

Jak podaje RMF FM, śledczy mieli ustalić, iż to Aleksandra J. zabijała dzieci. Jej partner wywierał jednak psychiczną presję i dawał do zrozumienia, że nie chce mieć więcej potomstwa. Para ma 6-letniego syna. Reporter RMF miał usłyszeć w prokuraturze, że kobieta zgadzała się na zabijanie dzieci, bo była finansowo uzależniona od partnera. Porody odbywały się zawsze w domowej wannie, bez udziału lekarza. Do narodzin i zabójstw dochodziło w 2013, 2015, 2016 i 2018 roku. Ostatnim razem sąsiadów zaalarmował powiększający się brzuch kobiety, który pewnego dnia nagle zniknął.