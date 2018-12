Theresa May: Polska jest jednym z najbliższych przyjaciół i sojuszników Wielkiej Brytanii

Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Londynie z Theresą May. W oficjalnym komunikacie opublikowanym na portalu GOV.UK podano, że tematem odbywających się w ramach trzecich w tym roku konsultacji międzyrządowych będą następujące kwestie – obronność, bezpieczeństwo, dobrobyt. Te zagadnienia zostaną omówione również w kontekście ewentualnego Brexitu.

„Polska jest jednym z naszych najbliższych przyjaciół i sojuszników”

Przed wizytą Mateusza Morawieckiego, premier Wielkiej Brytanii opowiedziała o relacjach między Polską, a Wielką Brytanią. – Polska jest jednym z naszych najbliższych przyjaciół i sojuszników. To partnerstwo jest ważne dla obu naszych narodów, czyni nas bezpieczniejszymi i lepiej prosperującymi" – powiedziała Theresa May. – W przeszłości Wielka Brytania i Polska zawsze stały ramię w ramię. Razem podzielamy bezwarunkowe zobowiązanie do dbania o stabilność i pokój w Europie, a jednocześnie mamy świadomość występujących zagrożeń, z którymi się mierzymy – dodała.

„Możecie tu zostać i chcemy, żebyście zostali”

Theresa May dodała również, że „w Wielkiej Brytanii żyje prawie milion Polaków, a w związku z tym stanowią oni największą diasporę w tym kraju". – Doceniam wkład, jaki polska społeczność wnosi w naszą gospodarkę i nasze społeczeństwo. Zobowiązuję się do tego, by Wielka Brytania pozostała wciąż gościnnym miejscem, w którym Polacy będą mogli mieszkać, pracować i studiować – dodała polityk. Theresa May zwróciła się do obywateli naszego kraju. – Dziś jest okazja, aby powtórzyć moje przesłanie do Polaków – możecie tu zostać i chcemy, żebyście zostali – stwierdziła brytyjska premier.